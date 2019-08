'Asrın felaketi unutuldu' dedi, korkunç deprem gerçeğini açıkladı

Gölcük Depremi'nin ardından Kocaeli'nin yoğun bir çaba ile depreme hazırlandığını söyleyen Prof. Dr. Şerif Barış, insanların da deprem gerçeğini hatırlayarak bu yönde hazırlık yapmaları gerektiğini ifade ederek, "Bizim problemimiz, çok çabuk unutuyor olmamız. Kocaeli’de yaşanan o deprem 3 yıl içerisinde unutulmaya başlandı" dedi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi merkezli 17 Ağustos 1999’da sat 03.02’de 7.4 kuvvetinde gerçekleşen ve yaklaşık 18 bin kişinin ölümüne, on binlerce kişinin yaralanmasına ve Kocaeli, başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde binlerce evin yerle bir olmasına neden olan Gölcük Depremi’nin üzerinden 20 yıl geçti. ‘Asrın felaketi’ olarak da adlandırılan depremin izleri geçen 20 yılda silindi. Geçen 20 yılda Kocaeli’de depreme yönelik yapılan çalışmalar ve yapılması gerekenler hakkında önemli bilgiler aktaran Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, Kocaeli’nin depreme yoğun bir çaba ile yaşanacak olası bir depreme hazırlandığını ifade etti. Kocaeli’nin bu süreçte Marmara Bölgesi’nde yaşanacak olası bir depreme müdahale etmek için hazırlanması gerektiğini belirten Barış, kentin hazır olmasının yanı sıra, insanların da depreme hazırlanması gerektiğinin altını çizdi. Kocaeli’de insanların geçen 20 yılda deprem gerçeğini unuttuğu belirten Barış, ev ve iş yerlerinde her an deprem yaşanacakmış gibi hazırlık yapılması gerektiğini ifade etti.