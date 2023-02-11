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Asrın felaketinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Hastanenin güvenlik kamerası anbean kaydetti... İnsanlar ayakta durmakta dahi zorlandı

11.02.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler bölgede büyük yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin güvenlik kameraları, merkez üssü Elbistan ve Pazarcık ilçeleri olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin neden olduğu panik görüntülerini kaydetti.

Asrın felaketinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Hastanenin güvenlik kamerası anbean kaydetti... İnsanlar ayakta durmakta dahi zorlandı

Türkiye 6 Şubat’ta güne merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremle uyandı. Deprem başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedildi. Bölge halkı sabah 04.17’de meydana gelen depremin şokunu yaşarken öğle saatlerinde bir kez daha sallandı. Bu kez deprem Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde yaşandı. İki depremin şiddetini gözler önüne Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin güvenlik kameraları serdi.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

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Afetin şiddetini ortaya koyan görüntülerde, depreme hastane koridorunda yakalanan çalışanların panik içinde korunmak için güvenli bir alan bulma arayışı yer aldı. Sallantının etkisiyle koridorda yürüyenlerin ayakta durmakta dahi zorluk yaşadıkları görülürken bir anne ve kızının yere oturarak depremin geçmesini beklediği anlar dikkatleri çekti. (AA)

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deprem Kahramanmaraş

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