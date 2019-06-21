Asrın Hukuk Bürosu'ndan Öcalan açıklaması

Açıklamada Öcalan'ın "tarafsızlık" ifadesiyle toplumsal uzlaşıyı kast ettiği ifade edildi.PKK lideri Abdullan Öcalan'ın 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için "tarafsızlık çağrısı" yaptığına yönelik haberler üzerine Öcalan'ın avukatlığını yürüten Asrın Hukuk Bürosu'ndan yazılı bir açıklama geldi.

Açıklamada, Öcalan'la görüştüğü belirtilen ve PKK liderinin mesajını kamuoyuyla paylaşan Munzur Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Ali Kemal Özcan ile müvekkilleri arasındaki bir görüşmeden haberdan olunmadığı belirtildi.

Asrın Hukuk Bürosu, "Özcan’ın gerçekleştirdiğini söylediği görüşmesine dair ifade ettiği hususlar, bunları kamuoyu ile paylaşma biçimi ve kullandığı kavramlar kendisini bağlayacak hususlardır. Bizim müvekkilimizle görüşmeden bunları teyit etmek ya da yanıt vermek durumumuz bulunmamaktadır" denildi.

Kararı HDP verecektir

Öcalan'ın HDP ile ilgili sözlerinin yanlış değerlendirilmemesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: