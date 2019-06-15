Assalam Derneği Türkiye Şubesi açıldı

Türkiye'deki üniversitelerde sosyal sorumluluk dersleri verdiklerini ama bunların tamamının teoriden öteye gitmediğini dile getiren Yentürk, "Dedik ki, gidelim dükkanın başında duralım, bir vakıf açalım. Araştırdık, Zanzibar'ı uygun gördük. Okulumuz var, çocuk kütüphaneleri yapıyoruz, sosyal girişimcilik noktasında bütün dünyada bir ağ oluşturarak bunu Afrika'ya hizmet eder hale getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Assalam Derneği'nin ana misyonunu "gönüllülük ve sosyal girişimcilik esaslı Afrika'ya hizmet etmek" şeklinde tanımlayan Yentürk, "Sürdürülebilir kalkınma projeleri de yapmaya gayret ediyoruz. Daha sonra Zanzibar'a gelip giden gönüllülerimizin arzusu üzerine bir de Türkiye'de merkez açalım, vakıf hassasiyeti olan insanlar bir araya gelerek daha neler yapılabilir bunu konuşsunlar istedik. Herkese daha kolay ulaşım olsun diye de Üsküdar’da bir yer kiraladık." diye konuştu.

Yentürk, Türkiye Şubesi'nin hem dernek binası hem kafe hem de Afrika'da el emeğiyle üretilen ürünlerin satıldığı bir merkez olarak tasarlandığını belirtti.

Açılışın ardından Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Yentürk'e tablo hediye etti.

