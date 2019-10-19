Assalam, Zanzibarlı yetimleri geleceğe hazırlıyor

İSTANBUL (AA) - Tanzanya'ya bağlı özerk yönetim bölgesi Zanzibar adasında faaliyet gösteren Assalam Vakfı, bölgedeki yetimler için kurduğu çocuk üniversitesinde Afrikalı miniklerin geleceğe hazırlanmasına katkıda bulunuyor.

Hatice Yentürk'ün kurduğu vakfın merkezinde çocuklara eğitim ve atölye programlarının yanı sıra düzenlenen dikiş kursunda Afrikalı yetimlerin anneleri için sürekli gelir kaynağı sağlanıyor. Bölgedeki tek Müslüman vakıf olma özelliği taşıyan Assalam'ın kampüsünde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) inşa ettiği Afrika'nın ilk interaktif ağaç ev çocuk kütüphanesi ile oyun evi de hizmet veriyor.

Gönüllü eğitimenlerden Thabit Thabiti, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen ağustosta Isparta'daki Süleyman Demirel Üniversitesi'nde maden mühendisliği bölümünden mezun olduğunu, üç aylık gönüllü olarak kendi memleketi Zanzibar'a çalışmaya geldiğini söyledi.

Burada bilgisayar ve İngilizce dersi verdiğini kaydeden Thabiti, "Burada ayrıca Türkçe dersi de veriyorum. Türkiye'den birileri gelince buradaki çocukların onları Türkçe kelimelerle karşılamaları için temel Türkçe dersini öğretmeye çalışıyorum. Bu durumdan çok memnunum. Böyle çocuklarla ve insanlarla karşılaşmak çok güzel oldu." dedi.