ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı Tanrıverdi:

İSTANBUL (AA) - Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği (ASSAM) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Tanrıverdi, İslam dünyasının ittifak için duyarsız kalmasına tepkisini dillendirdiği bir diyaloğunun bilinçli veya bilinçsiz olarak yanlış alanlara çekilmeye çalışıldığını kaydetti. Tanrıverdi, yazılı açıklamasında, basında yanlış anlaşılmalara sebep olan haber ve yorumlara dayanarak şahsı ve kurucusu olduğu ASSAM ile "Uluslararası Savunma Danışmanlık AŞ (SADAT) hakkında karalama kampanyasına dönüştürülen bir kısım söylem ve eylemlere yer verildiğini belirtti. ASSAM'ın İslam ülkelerinin bir irade altında toplanması için gerekli müesseseler ve bu müesseselerin olması gereken mevzuatını araştırarak, yöneticiler için bir "İslam Birliği Modeli" sunmak üzere kurulan ve fikri araştırmalar yapan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden Tanrıverdi, 19-20 Aralık'ta düzenlenen "3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi"nin açılış ve kapanış konuşmalarıyla kongre sırasında yapılan söyleşilerdeki bir söylemin istismar edildiğini dile getirdi.

Tanrıverdi, konuşmasında, İslam ülkelerinin ittifak için çalışmadıklarını eleştirmek üzere bir hatırasını sunduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Dünya üzerindeki İslam alimleriyle görüştüğümüzde sorularımıza şöyle cevap alıyoruz. Ben 'İslam Birliği olacak mı?' diye soruyorum. Muhatabım, 'Olacak' diyor. Ben, 'Nasıl olacak?' diye soruyorum. Muhatabım, 'Mehdi Hz. geldiği zaman' diyor. Ben, 'Mehdi Hz. ne zaman gelecek?' diye soruyorum. Muhatabım, 'zamanını Allah bilir' diyor. Bu cevaplar karşısında, 'Pekiyi bizim üzerimize düşen bir görev yok mu? Biz ortamı hazırlamadan Allah Mehdi Hazretlerini gönderir mi?' diyerek, İslam dünyasının ittifak için duyarsız kalmasına tepkimi dillendirdiğim diyaloğumuz, bilinçli veya bilinçsiz olarak yanlış alanlara çekilmeye çalışılmıştır. Bu diyaloğu her fırsatta anlatmamın sebebi, İslam dünyasının gafletten uyanıp, Mehdi'yi bekleme mazeretine sığınmayıp, İslam Birliği için gayret göstermesi gerektiğine işaret etmek içindir." ASSAM'ın, çağdaş devlet anlayışı ve İslam fıkhı ışığında, yönetim şekli ve kurumları ile günümüzde İslam Birliği için uygulanabilen bir model ortaya koymayı amaçladığını dile getiren Tanrıverdi, "İslam birliği için 'Geçmişten geleceğe yönetim biçimleri" temalı birinci kongremizden sonra yayınlanan deklarasyonda özetle her İslam ülkesinde 'İslam Birliği Bakanlığı' bulunması ve İslam ülkelerinin temsil edildiği 'İslam Ülkeleri Parlamentosu'nun kurulmasını önerirken 181 maddeli 63 sayfalık model bir anayasa taslağını internet sitemize yerleştirdik." değerlendirmesini yaptı.