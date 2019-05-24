Assan Foods PLMA Fuarına katıldı

Koçoğlu, Walmart’ın Çin’deki marketlerinde kendi markaları Colorado ile yer aldıklarına dikkati çekti.

Hem private label alanında hem de kendi markaları olan Colorado, Kingtom ve Oba markalarıyla yurt içi ve yurt dışında oldukça ilgi gördüklerini aktaran Koçoğlu, "Örneğin ev dışı tüketim pazarını hedefleyerek, 2013 yılında lanse ettiğimiz sos markamız Colorado’yla yakın bir zamanda Çin gibi zor bir pazarda büyük başarı yakaladık. Raflardaki yerini aldıktan sadece 10 gün sonra tüketilen Colorado ürünümüz için Walmart, daha büyük oranda bir sipariş verdi. Ayrıca sahip olduğumuz farklı ürünler için de görüşmelere başladık. Var olduğumuz pazarlarda büyümemizi artırmak ve yeni pazarlarda yer almak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

