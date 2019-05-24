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Assan Foods PLMA Fuarına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 12:06 | Son Güncelleme

Assan Foods Genel Müdürü Hakan Koçoğlu: - "Şu anda 300’den fazla ürün çeşidimizle 4 kıtada, 30’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor, yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" -"2023’e kadar yüzde 100 büyümeyi hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Assan Foods, Amsterdam’da düzenlenen PLMA’s World of Private Label 2019 Fuarı’na katıldı.

Assan Foods açıklamasına göre, Assan Foods, Amsterdam’da bu sene 33'üncüsü düzenlenen dünyanın en büyük private label fuarı PLMA’s World of Private Label 2019’da standıyla yer aldı. 70 ülkeden gıda ve gıda dışı private label üreticilerinin yer aldığı, 15 binden fazla ziyaretçinin katılım gösterdiği organizasyon, 21- 22 Mayıs 2019 tarihleri arasında RAI Exhibition Center’da düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Foods Genel Müdürü Hakan Koçoğlu, PLMA World of Private Label 2019 Fuarı’na senelerdir katıldıklarını belirtti.

Bu senede çok yoğun geçtiğini aktaran Koçoğlu, fuar boyunca Avrupa’nın ileri gelen zincir market müşterileriyle toplantılar yaptıklarını, potansiyel müşteriler ile görüştüklerini dile getirdi.

Koçoğlu, sektördeki gelişmeleri bir kez daha yakından gözlemleme ve deneyimleme fırsatı yakaladıklarını vurguladı.

Assan Foods ürünlerinin katılımcılar tarafından oldukça beğenildiğini kaydeden Koçoğlu, "Assan Foods olarak Türkiye’nin ilk sos ihracatını yapan firmasıyız. Katma değeri yüksek ve kaliteli ürünlerimizin yanı sıra esnek üretim yapımızla yurt içinde sektör lideriyiz. Şu anda 300’den fazla ürün çeşidimizle 4 kıtada, 30’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor, yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2023’e kadar yüzde 100 büyümeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Koçoğlu, Walmart’ın Çin’deki marketlerinde kendi markaları Colorado ile yer aldıklarına dikkati çekti.

Hem private label alanında hem de kendi markaları olan Colorado, Kingtom ve Oba markalarıyla yurt içi ve yurt dışında oldukça ilgi gördüklerini aktaran Koçoğlu, "Örneğin ev dışı tüketim pazarını hedefleyerek, 2013 yılında lanse ettiğimiz sos markamız Colorado’yla yakın bir zamanda Çin gibi zor bir pazarda büyük başarı yakaladık. Raflardaki yerini aldıktan sadece 10 gün sonra tüketilen Colorado ürünümüz için Walmart, daha büyük oranda bir sipariş verdi. Ayrıca sahip olduğumuz farklı ürünler için de görüşmelere başladık. Var olduğumuz pazarlarda büyümemizi artırmak ve yeni pazarlarda yer almak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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