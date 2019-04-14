HABER

"Assange ABD'nin adaletsizliğinden kaçındı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 19:32 | Son Güncelleme

Julian Assange'ın avukatı Jennifer Robinson: - "(Ekvador Büyükelçiliğine sığınma) Bunun İsveç adaletiyle yüzleşmekten kaçınmakla ilgisi yoktu. ABD’nin adaletsizliğinden kaçınmakla ilgiliydi"

LONDRA (AA) - Julian Assange’ın avukatı Jennifer Robinson, müvekkilinin İsveç adaletinden değil ABD’nin adaletsizliğinden kaçındığını söyledi.

İngiliz Sky News televizyonuna açıklamalarda bulunan Robinson, Assange’ın Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde zor koşullarda geçirdiği 7 yılın ABD’ye iade edilme korkusundan kaynaklandığını bildirdi.

Assange’ın bu konudaki korkularının perşembe günü yaşananlarla kanıtlanmış olduğunu belirten Robinson, müvekkilinin İsveç’te hakkında yürütülen tecavüz soruşturmasından kaçmadığını kaydetti.

Robinson, "Bunun İsveç adaletiyle yüzleşmekten kaçınmakla ilgisi yoktu. ABD’nin adaletsizliğinden kaçınmakla ilgiliydi. Assange İsveç’teki soruşturma konusunda iş birliği yaptı. İsveçli savcılar elçiliğe gelerek ifadesini aldılar. Sonra da dosyayı kapattılar." ifadelerini kullandı.

Robinson, İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’in İngiliz hükümetine Assange’ın ABD’ye iade edilmemesi için çağrıda bulunmasından da memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

- 70 parlamenterden çağrı

İngiltere’de Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası üyesi 70 parlamenter de Assange’ın ABD’ye değil, talepte bulunması halinde hakkındaki tecavüz iddiaları nedeniyle İsveç’e iade edilmesi için hükümete çağrıda bulundu.

Corbyn, Twitter hesabından, "Irak ve Afganistan'daki mezalimin delillerini ortaya çıkardığı için Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmek istenmesine İngiliz hükümeti karşı çıkmalı." açıklamasını yapmıştı.

Corbyn, mesajıyla Wikileaks'in yayımladığı ABD askerlerinin ayrım gözetmeden Irak'ta 10 sivil ile 2 gazeteciyi öldürdüğünü gösteren videoyu da paylaşmıştı.

İngiliz mahkemesi daha önce Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti ancak İsveç mahkemesi 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü.

Assange, İngiliz mahkemesinin kararı üzerine Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

- İade süreci 2 yılı bulabilir

Wikileaks kurucusu Julian Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde 11 Nisan'da gözaltına alınmış, ardından da "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etme” çerçevesinde tutuklanmıştı. Assange’ın kefalet koşullarını ihlalden 12 ay kadar ceza alması ihtimali bulunuyor.

Assange’ın 2 Mayıs'ta ABD'nin iade talebi çerçevesinde Londra’da mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Mahkemenin iade talebini kabul etmesi durumunda Assange’ın davayı üst mahkemeye ve oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar taşıma imkanı bulunuyor. Uzmanlar Assange’ın iade davasının 2 yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor.

Assange'nin kurduğu Wikileaks, 2010 yılında, ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

PARTNER"Yırtmacımın sorulması beni utandırdı""Yırtmacımın sorulması beni utandırdı"
Patenli gençlerin özel halk otobüsü arkasındaki tehlikeli yolculuğuPatenli gençlerin özel halk otobüsü arkasındaki tehlikeli yolculuğu
Kırıkkale’de sağanak sele yol açtıKırıkkale’de sağanak sele yol açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ingiltere isveç Jennifer Robinson Jeremy Corbyn Julian Assange Londta Wikileaks

En Çok Okunan Haberler

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Bülent Arınç'tan yerel seçim yorumu: Başarı olarak göremeyiz

Bülent Arınç'tan yerel seçim yorumu: Başarı olarak göremeyiz

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

Resmi açıklama yapıldı! Sezon finali...

Resmi açıklama yapıldı! Sezon finali...

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sakarya'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

Sakarya'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

FETÖ imamından 'gizli bilgi' itirafı

PKK'lı teröristlerin üzerinden çıktı! Maç günü keşif yapmışlar

Teröristlerin üzerinden çıktı! Maç günü keşif yapmışlar

Gözaltına alınan Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Mustafa Sönmez serbest bırakıldı

Ankara'da eğlence mekanı kurşunlandı: 1 yaralı

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Aydın’da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gece yarısı korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.