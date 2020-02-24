Assange ABD’ye İade Davasında Londra’da Hakim Karşısında

Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’in tutuklu bulunduğu İngiltere’den Amerika’ya iadesinin istendiği davanın duruşması Londra’da başladı. Amerika’nın, hakkında casusluktan 17 suçlama yönelttiği Assange suçlu bulunması halinde 175 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

Bir hafta devam etmesi beklenen duruşmaların ilkinde Amerika’nın avukatı James Lewis, Assange’ın diplomatik ve askeri belgeleri sızdırarak Irak, İran ve Afganistan’daki gazetecilerin, muhbirlerin ve muhaliflerin hayatını riske attığını savundu.

Amerika, 2010-2011 yıllarında Wikileaks internet sayfası üzerinden Irak ve Afganistan’daki savaşlarla ilgili diplomatik ve askeri belgelerin sızdırılmasına ilişkin olarak, geçen yıl Nisan ayından bu yana Londra’da tutuklu bulunan Assange’ın iadesini talep ediyor. ABD yetkisindeki Guantanamo Hapishanesi’nde mahkumlara yönelik işkence ve kötü muamelenin de ortaya çıkarıldığı 700’ün üzerinde belge de aynı dönemde Wikileaks üzerinden sızdırılan belgeler arasındaydı.

2012 yılında Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği’ne sığınan Assange, 2019 yılı Nisan ayında İngiliz emniyet yetkililerince tutuklanmış, bir ay sonrasındaysa Amerika’nın iade talebiyle karşılaşmıştı.