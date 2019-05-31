‘Assange ABD’ye İade Edilirse İdam Edilebilir’

Yedi yıldır sığındığı Londra’daki Ekvator Büyükelçiliği'nde İngiliz polisi tarafından tutuklandıktan sonra, Londra’da en azılı suçluların tutulduğu Belmarsh cezaevine konulan WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange için uluslararası insan hakları uzmanlarının endişeleri devam ediyor. Birleşmiş Milletler İşkenceyle Mücadele Özel Raportörü Nils Melzer, Londra’daki Belmarsh hapishanesinde bulunan Assange’ı ziyaret etti. BM bağımsız insan hakları uzmanı Melzer, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada Asange’ın bir grup demokratik devletin onu şeytanlaştırıldıktan sonra tutuklattığını, ABD’ye iade edilirse de ömür boyu hapis ya da idamla cezalandırılabileceğini öne sürdü. BM İşkenceyle Mücadele Özel Raportörü Melzer, Assange’ın ABD’ye iade edilmesi halinde çok ciddi insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kalabileceğini savundu. BM insan hakları uzmanı Melzer, WikiLeaks’in kurucusu Assange’ın birçok ülke tarafından, hakkında yürütülen karalama kampanyaları sonucunda Londra’da tutuklatıldığını ifade etti.

​“Demokratik ülkeler Assange’a karşı bir araya geldi” Bu demokrat devletlerin Assange’a yönelik çabalarının hala sürdüğünü kaydeden Melzer, “20 yıllık çalışma hayatımda savaş, şiddet ve siyasi zulüm mağdurlarıyla uğraştım ama bu 20 yılda ilk kez bir grup devletin bir tek kişiyi kasıtlı olarak tecrit etmek, şeytanlaştırmak için bir araya gelen bir grup demokratik devlet görmemiştim. Assange aleyhine amansız bir şekilde kamuoyu kandırma, tehdit ve aşağılama kampanyası başlatıldı. Bu sadece ABD'de yapılmadı. Aynı zamanda İngiltere, İsveç ve yakın zamanda Ekvator tarafından da Assange’ı aşağılayıcı, küçük düşürücü ve tehdit edici kampanyalar başlatıldı” dedi. ​“Psikolojik işkenceye maruz kaldı” BM Özel Raportörü Melzer, Assange’ın üst düzey siyasetçiler, üst düzey yargıçlar ve medya tarafından aleyhine başlatılan karalama kampanyalarından dolayı psikolojik işkenceye maruz kaldığını kaydederek, “Assange’a yönelik tüm bu toplu ve kasti zulümler derhal sonlandırılmalıdır. Assange ABD'ye iade edilirse birçok insan hakları ihlalleriyle yüz yüze kalabilir. İfade özgürlüğü, adil yargılama hakkı, işkence gibi birçok zalimce, onur kırıcı muamelelere tabi tutulabilir. Böyle bir durumda Assange’ın ciddi insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kalabileceği yönünde endişeliyim” dedi.