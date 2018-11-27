Assange Bilmecesi

Amerika’da bir federal yargıç Wikileaks’in kurucusu Julian Assange hakkındaki suçlamaların açıklanıp-açıklanmayacağı konusunda karar vermeyi ileri bir tarihe erteledi.

Özgür basın aktivistleri Virginia Doğu Bölgesi Mahkemesi Yargıcı Leonie Brinkema’dan, başka bir davaya bakan savcıların yanlışlıkla Assange hakkındaki suçlamaları gündeme getirmesinin ardından Wikileaks’ın kurucusuyla ilgili bu iddianamenin açıklanmasını istedi.

Savcılar başvuruya itiraz etti. Savcılar halkın, suçlanan kişinin kimliğini, tutuklanana kadar bilme hakkı olmadığı görüşünü savundu. Savcılar ayrıca Assange hakkındaki suçlamalara kazara atıfta bulunulmasının suçlandığı anlamına gelmediğini de belirtti.

Bazı medya kuruluşları Assange’ın çeşitli suçlamalarla karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Assange, basına sızan belgeler nedeniyle Amerika’ya gönderilmesinden endişe ettiği için 2012 yılından bu yana Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği’nde kalıyor.

Söz konusu gelişme, İngiliz Guardian gazetesinin Trump’ın eski kampanya yöneticisi Paul Manfort’un Assange’la Trump’ın ekibine katıldığı sıralarda görüştüğü yönünde haberi yayınlamasıyla aynı güne denk geldi. İddia edilen görüşme sonrasında sonra Wikileaks Rus istihbarat servisleri tarafından çalınan Demokratik Parti’yle ilgili mailleri yayınlamıştı.

Wikileaks, twitter paylaşımında gazetedeki haberi yalanladı.

Kuruluş gazeteye dava açacağını ve Assange’ın Manafort’la görüşmediğini kaydetti.

