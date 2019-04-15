"Assange, büyükelçiliği casusluk merkezi olarak kullanmaya çalıştı"

İngiliz mahkemesi daha önce Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti ancak, İsveç mahkemesi 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü.

Assange'ın büyükelçilikten çıkarılmasının hükümetinin bağımsız kararı olduğuna işaret eden Moreno, kararlarının keyfi olmadığını ve uluslararası hukuka dayandığını ifade etti.

Assange'ın ayrıca defalarca diğer ülkelerin içişlerine karıştığı yorumunda bulunan Moreno, Assange'ın misafir edildiği ülkenin gösterdiği saygın davranışa karşılık vermediğini belirtti.

Moreno, İngiliz "The Guardian" gazetesine yaptığı açıklamada, Assange'ın defalarca sığınma koşullarını çiğnediğini belirterek, "Assange, Londra'daki büyükelçiliği casusluk merkezi olarak kullanmaya çalıştı." dedi.

Assange'ın siyasi sığınmacı statüsünü kaldırmak isteyen Devlet Başkanı Moreno'yu Wikileaks aktivistleri aracılığıyla takip ettirdiği, hakkında yolsuzlukları ve özel hayatını afişe eden belge ve fotoğrafları yayımlamakla tehdit ettiği iddia edilmişti.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, 3 Nisan'da yaptığı açıklamada, Wikileaks'i, aile fotoğraflarını sosyal medyaya sızdırmakla suçladı.

- İade süreci 2 yılı bulabilir

Wikileaks kurucusu Julian Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde 11 Nisan'da gözaltına alınmış, ardından da "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etme” çerçevesinde tutuklanmıştı. Assange’ın kefalet koşullarını ihlalden 12 ay kadar ceza alması ihtimali bulunuyor.

Assange’ın 2 Mayıs'ta ABD'nin iade talebi çerçevesinde Londra’da mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Mahkemenin iade talebini kabul etmesi durumunda Assange’ın davayı üst mahkemeye ve oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar taşıma imkanı bulunuyor. Uzmanlar Assange’ın iade davasının 2 yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor.

Assange'nin kurduğu Wikileaks, 2010 yılında, ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

