HABER

"Assange, büyükelçiliği casusluk merkezi olarak kullanmaya çalıştı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 19:36 | Son Güncelleme

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın, Londra'daki Ekvador büyükelçiliğini "casusluk merkezi" olarak kullanmaya çalıştığını söyledi

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, siyasi sığınma statüsünün kaldırılmasının ardından gözaltına alınan Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğini "casusluk merkezi" olarak kullanmaya çalıştığını söyledi.

Moreno, İngiliz "The Guardian" gazetesine yaptığı açıklamada, Assange'ın defalarca sığınma koşullarını çiğnediğini belirterek, "Assange, Londra'daki büyükelçiliği casusluk merkezi olarak kullanmaya çalıştı." dedi.

Assange'ın ayrıca defalarca diğer ülkelerin içişlerine karıştığı yorumunda bulunan Moreno, Assange'ın misafir edildiği ülkenin gösterdiği saygın davranışa karşılık vermediğini belirtti.

Assange'ın büyükelçilikten çıkarılmasının hükümetinin bağımsız kararı olduğuna işaret eden Moreno, kararlarının keyfi olmadığını ve uluslararası hukuka dayandığını ifade etti.

İngiliz mahkemesi daha önce Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti ancak, İsveç mahkemesi 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü.

Assange, İngiliz mahkemesinin kararı üzerine Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange'ın siyasi sığınmacı statüsünü kaldırmak isteyen Devlet Başkanı Moreno'yu Wikileaks aktivistleri aracılığıyla takip ettirdiği, hakkında yolsuzlukları ve özel hayatını afişe eden belge ve fotoğrafları yayımlamakla tehdit ettiği iddia edilmişti.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, 3 Nisan'da yaptığı açıklamada, Wikileaks'i, aile fotoğraflarını sosyal medyaya sızdırmakla suçladı.

- İade süreci 2 yılı bulabilir

Wikileaks kurucusu Julian Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde 11 Nisan'da gözaltına alınmış, ardından da "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etme” çerçevesinde tutuklanmıştı. Assange’ın kefalet koşullarını ihlalden 12 ay kadar ceza alması ihtimali bulunuyor.

Assange’ın 2 Mayıs'ta ABD'nin iade talebi çerçevesinde Londra’da mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Mahkemenin iade talebini kabul etmesi durumunda Assange’ın davayı üst mahkemeye ve oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar taşıma imkanı bulunuyor. Uzmanlar Assange’ın iade davasının 2 yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor.

Assange'nin kurduğu Wikileaks, 2010 yılında, ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

Sanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay pozSanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay poz
Silifke’de işçileri taşıyan midibüs kaza yaptı: 11 yaralıSilifke’de işçileri taşıyan midibüs kaza yaptı: 11 yaralı
Erciş'te HDP'li Başkan Çetin mazbatasını aldıErciş'te HDP'li Başkan Çetin mazbatasını aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ekvador Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno Julian Assange Wikileaks

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: YSK'dan Maltepe'de oy sayımı kararı

Son dakika: YSK'dan Maltepe'de oy sayımı kararı

Mehmet Özhaseki'den flaş Ankara ve İstanbul açıklaması

Mehmet Özhaseki'den flaş Ankara ve İstanbul açıklaması

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki kan tartışma çıkardı

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki kan tartışma çıkardı

Derbi bitti, kavga çıktı! İşte ekrana gelmeyen o anlar

Derbi bitti, kavga çıktı! İşte ekrana gelmeyen o anlar

Binali Yıldırım'dan yeni açıklama

Binali Yıldırım'dan yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İstanbul' açıklamasına CHP'den yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İstanbul' açıklamasına CHP'den yanıt!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da silahlı saldırı! Sırtından vurularak öldürüldü

İstanbul'da silahlı saldırı! Sırtından vurularak öldürüldü

Fethiye'de yamaç paraşütü faciası!

Fethiye'de yamaç paraşütü faciası!

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı! Hemen karşılık verildi

YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.