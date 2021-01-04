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Assange: WikiLeaks'in kurucusunun ABD'ye iade davasında karar bekleniyor

04.01.2021 13:12 | Son Güncelleme:
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Assange: WikiLeaks'in kurucusunun ABD'ye iade davasında karar bekleniyor

Londra'da bir mahkeme bugün WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilip edilemeyeceğine karar verecek.

Londra'da bir mahkeme bugün WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilip edilemeyeceğine karar verecek.

ABD 2006 yılında WikiLeaks'i kuran Assange'ı binlerce gizli askeri belgeyi sızdırarak yasaları ihlal etmek ve birçok insanın hayatını tehlikeye atmakla suçluyor.

Assange'ı destekleyenler ise onun savaş suçlarını ve iktidarların hukuk ihlallerini açığa çıkardığını söylüyorlar.

Julian Assange yaklaşık 7 yıl boyunca, sığındığı Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşadıktan sonra 2019'da dışarı çıkmaya karar vermiş ve İngiliz polisi tarafından 2012'de kefalet koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.

İsveç'in iade talebi

2012'de kefelatle serbest bırakan mahkeme, İsveç tarafından hakkındaki cinsel saldırı suçlamaları gerekçesiyle iadesi istenen Assange'ın iade edilip edilmeyeceğine ilişkin kararı görüşüyordu.

Assange mahkemenin iade kararı vermesi ve üst mahkemenin de kararı onaması ardından, buradan ABD'ye iadesinin hedeflendiğini söyleyerek Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmış ve siyasi iltica talep etmişti.

Ancak İngiliz polisinin Assange'ın ülkeyi terk etmesine izin verilmeyeceğini bildirmesi üzerine WikiLeaks kurucusu 7 yıl binada kaldı.

İsveç'de Assange hakkında açılan cinsel saldırı suçlamaları ise daha sonra İsveçli savcılar tarafından kapatıldı.

Assange hakkında bugün ABD'nin iade talebi değerlendirilecek.

Eğer mahkeme Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmederse, son kararı İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel verecek.

Assange'ın avukatları, böyle bir karar çıkması durumunda, temyiz yoluna gideceklerini söylüyor.

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