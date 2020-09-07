Assange'a ABD'ye iade davasında 18 yeni suçlama

Assange'ın avukatı Edward Fitzgerald QC, yeni suçlamaların önceden bir uyarı ya da açıklama yapılmadan "son dakikada" yöneltildiğini ve bu nedenle savunma hazırlayacak vakitlerinin olmadığını söyledi.

Casusluk Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Assange 175 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 2010 ve 2011'de, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

Haziran ayında mahkemeye sunulan bu suçlamalar arasında bilgisayarları hackleme ve milli savunmaya dair bilgileri ele geçirme ve yayımlama planları yapmak yer alıyor.

Assange duruşmadan dakikalar önce kendisine 18 yeni suç yöneltildiğini öğrendi ve bu suçlar nedeniyle hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.

Avukatların suçlamalara yanıt hazırlayabilmek için davanın ertelenmesi talepleri reddedildi.

Avukat ayrıca Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle Assange ile 6 aydır yüz yüze görüşemediğini kaydetti.

Julian Assange mahkemede iade talebinin reddedilmesini istedi.

Assange'ın destekçileri, gazetecilik örgütleri ve insan hakları grupları da İngiltere'ye iade talebini reddetme çağrısı yapıyor.

Duruşma öncesi moda tasarımcısı Vivienne Westwood'un da aralarında bulunduğu onlarca Assange destekçisi mahkeme binası önünde toplandı.

Assange'ın babası John Shipton, burada ABD'nin Irak'ta sivilleri öldürdüğünü gösteren videonun ses kaydını dinletti.

Assange'ın partneri ve iki çocuğunun annesi Stella Moris de 80 bin kişinin imzaladığı ve Assange'ın ABD'ye iadesine karşı çıkan dilekçeyi Başbakanlık'a teslim etti.

Duruşmaların 4 hafta sürmesi ve tanıkların dinlenmesi bekleniyor. Bu tanıklar arasında gazetecilik faaliyetleri hakkında bilgi verecek akademisyenler de yer alacak.

Süreç nasıl ilerledi?

Assange, 2006'da gizli bilgi ve fotoğrafları yayımlayan WikiLeaks'i kurmuştu.