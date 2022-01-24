Assange'a ABD'ye İade Davasını Temyize Götürme Fırsatı

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'a, casusluk yasalarını çiğnemek dahil 18 ayrı suçlamayla karşı karşıya olduğu ABD'ye iade edilmesine izin veren mahkeme kararını, İngiltere Anayasa Mahkemesi’nde temyize götürmesinin yolu açıldı.

ABD'li yetkililer, iadesiyle ilgili kararı Londra'da tutuklu bulunduğu cezaevinde bekleyen Avustralya doğumlu 50 yaşındaki Assange'ın, ABD ordusuna ait gizli kayıtları ve diplomatik yazışmaları ifşa etmesiyle ilgili 18 ayrı suçlama nedeniyle yargılanmasını istiyor.

Londra'daki Yüksek Mahkeme, akıl sağlığı sorunları nedeniyle intihar riski taşıdığını gerekçe göstererek Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi gerektiği şeklinde, alt mahkemede alınan kararı Aralık ayında geri çevirmişti.

Yüksek Mahkeme yargıçları, Assange'a kararla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne doğrudan temyiz başvurusunda bulunma izni vermeyi reddetse de davanın Anayasa Mahkemesi’nden karar vermesini talep etmesine olanak tanıyacak kadar hukuki önem oluşturduğunu kaydetti.

Assange'ın Anayasa Mahkemesi'ne 14 gün içinde temyiz başvurusunda bulunması gerekiyor. Assange'ın başvuru yapmasının ardından mahkeme itirazı görüşüp görüşmeyeceğine karar verecek.

WikiLeaks, 2010 yılında gizli binlerce dosya ve diplomatik yazışmayı ifşa etmeye başlayarak gündeme gelmişti.

Bundan kısa süre sonra İsveç, cinsel suçlarla ilgili iddialar nedeniyle WikiLeaks kurucusunun İngiltere'den iadesini istemişti. 2012 yılında iade davasını kaybeden Assange, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

Ekvador'la ilişkilerin soğuması üzerine Assange, İngiliz polisi tarafından 2019 yılı Nisan ayında Ekvador Büyükelçiliği'nden zorla çıkarılmış ve İngiltere'nin kefaletle ilgili şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle, İsveç'teki davanın düşürülmüş olmasına rağmen tutuklanmıştı.

Daha sonraysa ABD, Assange'ın iadesi için başvuruda bulunmuştu. Ancak davaya bakan yargıç, Assange'ın davanın siyasi olduğu ve ifade özgürlüğüne yönelik saldırı niteliği taşıdığı şeklindeki iddialarını reddetmesine rağmen, intihar etme riski bulunduğu gerekçesiyle Assange'ın ABD'ye iade edilmemesi gerektiğine hükmetmişti.

Ekvador Büyükelçiliği'nde bulunduğu sıradan Assange'dan iki çocuğu olan Stella Moris, yaptığı açıklamada, "Hiç kuşkunuz olmasın, bugün mahkemede biz kazandık. Mücadelemiz devam ediyor ve Julian özgürlüğüne kavuşana kadar da mücadele edeceğiz" dedi.

İngiltere Anayasa Mahkemesi Assange'ın temyiz başvurusunu ele almayı reddetse bile hukuk mücadelesi sona ermiş olmayacak. Assange'ın ABD'ye iadesinin İngiltere İçişleri Bakanı tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak bu karar da bir başka hukuk mücadelesiyle karşı karşıya kalabilir.

