Assange’a Yeniden 'Cinsel Saldırı' Soruşturması

İsveçli savcılar Wikileaks’ın kurucusu Julian Assange’a yönelik cinsel saldırı suçlamasıyla ilgili soruşturmayı yeniden başlattıklarını açıkladı.

The inquiry has been revived at the request of the alleged victim's lawyer.

Soruşturma kurbanlardan birinin avukatının isteği üzerine değerlendirilmeye alınmıştı.

Suçlamaları reddeden Assange İsveç’e iade edilmemek için 2012’de Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği’ne sığınmıştı.

47 yaşındaki Assange kefalet koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle 50 hafta hapis cezasına çarptırılmıştı.Wikileaks'in kurucusu, Londra’daki Belmarsh cezaevinde tutuluyor.

İsveçli savcılar Assange’ın Ekvador Büyükelçiliği’nde bulunmasını dikkate alarak, cinsel saldırı suçlamasıyla ilgili dava açılabilecek durumda olmadıklarını gerekçe göstererek 2 yıl önce soruşturmayı düşürme kararı almıştı.

But on Monday, Sweden's deputy director of public prosecutions, Eva-Marie Persson, announced that the case would be reopened. "There is still probable cause to suspect that Mr Assange committed rape," she said.

Ancak haftanın ilk günü İsveç kamu soruşturmaları yöneticisi yardımcısı Eva-Marie Persson, davanın yeniden açılacağını belirtti. Persson, Assange’ın cinsel saldırıda bulunduğuna dair geçerli sebep olduğunu kaydetti.

Persson, “Şimdi Ekvador Büyükelçiliği’ni terketti, davanın koşulları değişti ve koşullar davanın devam etmesine uygun” dedi.