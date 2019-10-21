Assange’ın ABD’ye İade Davasına Erteleme Yok 

Casusluk suçlamaları nedeniyle ABD'ye iadesi istenen Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın İngiltere mahkemesinde duruşmayı erteleme talebi reddedildi. 11 Nisan 2019’dan bu yana İngiltere’nin başkenti Londra’da tutuklu bulunan Assange, Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya katıldı. Yumruğunu havaya kaldırarak destekçilerini selamlayan Assange’ın kilo verdiği, zaman zaman morali bozuk ve aklı karışık göründüğü kaydedildi. Kısık sesle konuştuğu da belirtilen Assange ve avukatları, hakim Vanessa Baraitser’a, zaten yavaş ilerleyen duruşmaya hazırlık için daha fazla zaman talebini kabul ettiremedi. İade talebi daha önce öngörüldüğü gibi 20 Şubat’ta 5 günlük bir duruşmayla karara bağlanacak. Kasım ve Aralık ayında da iki ön duruşma yapılacak. Julian Assange aylardır halkın önüne çıkmıyordu. Destekçileri, Wikileaks’in kurucusunun sağlığından endişe ettiklerini söylüyordu. Daha önce sağlık sorunları yaşadığı gündeme gelen Assange, üç aylık erteleme kararının reddedilmesinden sonra hakime duraksayarak mahkemede neler olduğunu anlamadığını söyledi.

48 yaşındaki Assange, "Bu dava adil değil. ABD hükümeti sınırsız kaynağa sahipken, ben iade edilmeye karşı mücadeleme hazırlanmak için avukatlarıma ya da gerekli belgelere kolayca erişemiyorum. Onlar her türlü avantaja sahipler” dedi. Amerika, Assange’ı casusluk ve gizli belge sızdırmaya dayalı toplam 18 farklı iddiayla suçluyor. Bu suçlamalar arasında Assange’ın eski istihbarat uzmanı asker Chelsea Manning ile işbirliği yaparak ABD hükümetine ait bilgisayarlara sızdığı iddiası da var. Manning tutuklanarak askeri mahkeme tarafından hükümete ait yüz binlerce raporu Wikileaks’e sızdırmakla suçlanmış ancak 35 yıllık hapis cezası Başkan Barack Obama tarafından yedi yıla indirilmiş ve Manning tahliye edilmişti. Assange’ın avukatlarından Mark Summers ise ABD’yi, Julian Assange’ın Londra’nın merkezindeki Ekvador Büyükelçiliği’ne sığındığı dönemde müvekkiline yönelik yasadışı casusluk faaliyetinde bulunmakla suçladı. Summers ayrıca, “Amerikan devleti, Assange ve avukatları arasında Büyükelçilik’teki imtiyazlı görüşmelere izinsiz dahil olmaya çalıştı, telefonları ve bilgisayarları hukuksuzca dinledi, maskeli insanlar elçilik bürolarına izinsiz girdi” dedi.