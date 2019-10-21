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Assange'ın ABD'ye iade duruşmasını erteleme talebi reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 15:05 | Son Güncelleme

Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesiyle ilgili şubatta yapılacak duruşmanın ertelenmesi için yaptığı başvuru geri çevrildi

LONDRA (AA) - İngiltere'de mahkeme, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın avukatlarının, ABD'ye iadesiyle ilgili davanın şubattaki duruşmasını erteleme talebini reddetti.

Assange'ın avukatlarının, Wikileaks kurucusunun ABD'ye iade davasının şubatta yapılması kararlaştırılan duruşmalarının 3 ay ertelenmesi talebi Westminster İlk Derece Mahkemesinde reddedildi.

Avukatlar erteleme talebine gerekçe olarak Assange davasının çok yönlülüğünü ve boyutlarının büyüklüğünü göstermiş, savunma hazırlığı için zaman ek süre istemişti.

Assange hakkındaki iade talebiyle ilgili ana duruşmalar 25 Şubat 2020'de başlayacak ve 5 gün sürecek.

ABD'nin Assange'a yönelik suçlamaları arasında 1917 tarihli Espiyonaj Yasası'na dayandırılan casusluk iddiası da yer alıyor.

- Nisanda tutuklandı

Assange, Haziran 2012'de hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı. Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti.

İngiltere'de mahkemenin, ABD'nin iade talebini kabul etmesi durumunda Assange'ın davayı üst mahkemeye ve oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıma imkanı bulunuyor. Uzmanlar, Assange'ın iade davasının 2 yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor.

Assange'ın kurduğu Wikileaks, 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

Assange, İngiltere'de en ağır suçluların bulunduğu hapishane olarak bilinen Belmarsh Hapishanesi'nde tutuluyor.

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ABD ingiltere Julian Assange Westminster İlk Derece Mahkemesi Wikileaks

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