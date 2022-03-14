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Assange’ın ABD’ye İade Sürecinde Temyiz Yoluna Engel

14.03.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Anayasa Mahkemesi, WikilLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın Amerika’ya iade kararını temyiz etme talebini reddetti. Mahkeme sözcüsü, Assange’ın başvurusunun, “hukuki açıdan tartışılabilir bir durum oluşturmadığı” gerekçesiyle reddedildiğini belirtti

Assange’ın ABD’ye İade Sürecinde Temyiz Yoluna Engel

İngiltere Anayasa Mahkemesi, WikilLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın Amerika’ya iade kararını temyiz etme talebini reddetti.

Mahkeme sözcüsü, Assange’ın başvurusunun, “hukuki açıdan tartışılabilir bir durum oluşturmadığı” gerekçesiyle reddedildiğini belirtti.

WikiLeaks internet sayfasının kurucusu, 50 yaşındaki Juian Assange, Amerika’nın “gizli askeri ve diplomatik belgelerini sızdırdığı gerekçesiyle”, ABD’de yürütülen soruşturmada 18 suçlamayla karşı karşıya. 7 yıl boyunca İngiltere’deki Ekvador Büyükelçiliği’ne sığınan Assange, 2019 yılında Londra’da tutuklandı.

ABD’nin, Assange’ın iade edilmesi talebi karşısında İngiltere’de bir mahkeme, “ruhsal sağlığı bozuk olan Assange’ın Amerika’daki cezaevlerinde intihar riskinin artacağı” gerekçesiyle iade edilmemesi gerektiği hükmüne varmıştı. Ancak 2021 yılının Aralık ayında Londra’daki Yüksek Mahkeme bu kararı geri çevirerek, Assange’ın doğrudan Anayasa Mahkemesi’ne başvurmasının da önüne engel koymuştu.

Yüksek Mahkeme’nin Aralık ayında aldığı bu kararı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyan Assange’ın avukatlarına Anayasa Mahkemesi’nden de ret geldi.

Assange’ın yeniden yasal adım atabilmesi için öncelikle ABD’ye iade edilmesi kararının İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel tarafından onaylanması gerekiyor. Bakanlık onayının ardından Assange’a, iade kararıyla ilgili adli inceleme başlatma hakkı doğacak.

Assange’ın, tutuklu bulunduğu İngiltere’de, Amerika’ya iade kararına karşı tüm yasal yolları denediğinden dolayı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurma hakkı da oluştu.

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İngiltere
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