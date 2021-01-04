Assange’ın ABD’ye İadesi Talebine İngiltere’den Ret

ABD hükümeti karara itiraz edeceğini açıkladı. Avukatları ise Assange’ın, bir buçuk yıldan fazla bir süredir tutulduğu Londra'daki hapishaneden tahliyesini talep etmeyi planlıyor.

Yargıç, Assange'ın zihinsel durumuna bakınca, iadesinin ağır olacağını düşündüğünü kaydetti; Wikileaks’in kurucusunun ABD’deki hapishanelerde alınan intihar önlemlerini atlatacak "zekaya ve kararlılığa" sahip "depresif ve bazen umutsuz kişilikte biri" olduğunu söyledi.

Londra Merkez Ceza Mahkemesi yargıcı Vanessa Baraitser, Assange'ın siyasi nedenlerle yargılandığı veya ABD’de adil yargılama olmayacağı iddialarını reddetti. Ancak, ABD hapishanesinde karşılaşacağı "neredeyse tamamen tecrit" koşulları altında, zaten gerileyen akıl sağlığının daha da kötüleşeceğini söyledi.

Avukatları ise 49 yaşındaki Avustralyalı'nın gazeteci olarak hareket ettiğini; ABD’nin Irak ve Afganistan’da askeri suçlarını açığa çıkaran sızdırılmış belgeleri yayınlamak için ABD anayasasının ifade özgürlüğünü düzenleyen ilk ek maddesinin korumasından yararlanma hakkına sahip olduğunu iddia ediyor.

ABD’li savcılar Assange'a, on yıl önce sızdırılmış askeri ve diplomatik belgeleri Wikileaks üzerinden yayınlaması ve ABD hükümeti bilgisayarlarına sanal saldırıyla ilgili 2019’da 17 yeni casusluk suçlaması yöneltmişti. Suçlamalar en fazla 175 yıl hapis cezası öngörüyor.

Karar, Assange için önemli bir zafer sayılsa da İngiltere’de yıllardır süren hukuk mücadelesinin sonu anlamına gelmiyor.

ABD'nin Julian Assange'ı kovuşturma ve iadesini talep etme çabalarının, başından yanlış olduğunu söyleyen Pollack, "İngiltere mahkemesinin kararını değerlendirdikten sonra, ABD'nin davayı daha fazla takip etmeme karar alacağını umuyoruz" dedi.

Ancak yargıç, Assange'ın eylemlerinin kanıtlanması halinde, ifade özgürlüğü açısından korunmayacak suçlar işlediği anlamına geleceğini söyledi.

Savunma ekibi ayrıca, sonbaharda yapılan üç haftalık duruşmada, iadenin Assange'ın insan haklarını tehdit ettiğini çünkü ağır depresyonunu ve akıl sağlığını kötüleştirecek "aşırı orantısız bir ceza" ve "acımasız ve insanlık dışı koşullarda tutulma" riski olduğunu savundu.

Yargıç Baraitser bu argümanı haklı buldu; Assange'ın orta ila şiddetli klinik depresyondan mustarip olduğunu ve geleceğinden bazen gerçekten korkan "çaresiz bir adam" olduğunu söyledi.

ABD hükümetinin avukatları ise Assange'ın yargılanmasının büyük ölçüde, ABD ordusu istihbarat analisti Chelsea Manning’in diplomatik yazışma ve askeri dosyalarını çalmasına neden olduğunu söyleyerek, yalnızca sızdırılan belgeleri yayınladığı için suçlandığı iddialarını reddediyor.

İnsan hakları gruplarından Assange’a destek

Assange hakkındaki kovuşturma, gazeteciler ve insan hakları grupları tarafından kınanıyor. Yargılamanın, dünyanın dört bir yanında ifade özgürlüğünü baltaladığını söyleyenler, ifade özgürlüğü gerekçesiyle verilmemiş olsa da yargıcın kararını memnuniyetle karşıladı.