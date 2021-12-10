Assange'ın ABD'ye İadesinin Önü Açıldı

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, Washington'un Assange'ın ABD'ye iade edilmesi amacıyla İngiltere'de açtığı temyiz davasını kazanması üzerine casusluk yasalarını çiğneme ve hükümet bilgisayarlarına korsan saldırı düzenleme suçlarından ABD'de yargılanmaya bir adım daha yaklaştı.

ABD'li yetkililer, Avustralya doğumlu 50 yaşındaki Assange'a, ABD ordusuna ait gizli kayıtları ve diplomatik yazışmaları ifşa ettiği ve bu şekilde bazı kişilerin hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle 18 ayrı suçlama yöneltiyor.

Destekçileriyse Assange'ı yerleşik düzen karşıtı bir kahraman olarak niteliyor ve ABD'nin Afganistan ve Irak'taki kötü uygulamalarını ortaya çıkardığı için ABD tarafından haksızlığa uğratıldığını savunuyor.

ABD, Londra Bölge Mahkemesi Yargıcı'nın Assange'ın ABD'ye iade edilemeyeceği, ABD'ye iadesi durumunda hapishanede intihar etme olasılığının yüksek olduğu gerekçesiyle aldığı karara itiraz ederek açtığı temyiz davasını kazandı.

Yargıç Timothy Holroyde, "Mahkeme temyize izin verdi" dedi.

Holroyde, ABD'nin Assange'ın tutukluluk şartları hakkında verdiği güvence paketinin kendisini tatmin ettiğini söyledi. Bu güvenceler arasında Assange'ın Colorado eyaletinde "ADX" olarak bilinen azami güvenlikli bir hapishanede tutulmayacağı ve suçlu bulunması halinde cezasını çekmek için Avustralya'ya nakledileceği de bulunuyor.

Ancak Assange'ın ABD'ye iade edilmesinin önünde başka bazı engeller mevcut. Yasal mücadelenin, temyizin son adımı olarak bilinen Yüksek Mahkeme'ye gitmesi bekleniyor.

Nişanlısı Stella Moris, Assange'ın hukuk ekibinin kararı temyize götüreceğini söyledi.

Moris, "Julian'ı kendisini öldürmek isteyen bir ülkeye iade etmek nasıl adil olabilir, nasıl doğru olabilir, nasıl mümkün olabilir? Bu kararı mümkün olan en kısa zamanda temyize götüreceğiz" dedi.

Yargıç Holroyde, davanın şimdi Westminster Sulh Mahkemesi'ne havale edilmesi gerektiğini söyledi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden ve duruşmaya katılmayan Assange, halen iki buçuk yıldan uzun süredir tutuklu bulunduğu Londra'daki yüksek güvenlikli Belmarsh hapishanesinde kalmaya devam ediyor.

WikiLeaks, 2010 yılında ABD ordusuna ait bir video yayınlayarak gündeme gelmişti. Video kaydı, 2007 yılında ABD ordusuna ait Apache helikopterlerinin, Bağdat'ta aralarında iki Reuters haber ajansı çalışanının da bulunduğu çok sayıda kişinin ölümüne neden olan saldırısını gösteriyordu. WikiLeaks, bundan sonra da binlerce gizli belge ve diplomatik yazışma yayınladı.

ABD'de iddia makamı ve Batılı güvenlik yetkilileri, Assange'ı sorumsuz ve tehlikeli bir devlet düşmanı olarak niteliyor ve sızdırılan belgelerde adı geçen ajanların hayatını tehlikeye atmakla suçluyor.

Destekçilerine göreyse Assange, gücünü kötüye kullanan modern devletleri ifşa eden ve ifade özgürlüğünü savunan bir kahraman.

