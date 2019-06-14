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Assange’ın ABD’ye İadesiyle İlgili Duruşma Gelecek Şubat'ta

14.06.2019 20:37 | Son Güncelleme

Tutukluluğu İngiltere’de devam eden ve Amerika’nın casuslukla suçladığı Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iadesiyle ilgili kararın gelecek yıl Şubat ayında verileceği açıklandı

Assange’ın ABD’ye İadesiyle İlgili Duruşma Gelecek Şubat'ta

Tutukluluğu İngiltere’de devam eden ve Amerika’nın casuslukla suçladığı Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iadesiyle ilgili kararın gelecek yıl Şubat ayında verileceği açıklandı. İadeyle ilgili duruşmanın 25 Şubat 2020’de başlayacağına yönelik karar Londra’daki bir mahkemeden geldi.

Amerika’nın casusluk ve gizli belge sızdırmaya dayalı 18 farklı iddiayla suçladığı 47 yaşındaki Assange, mahkemeye Londra’da tutuklu kaldığı cezaevinden bir video görüntüsüyle bağlandı. Assange verdiği mesajda, “İnsanların, WikiLeaks’in bir yayın kuruluşundan başka her şey olduğu yönündeki iddialara inanmaması önemli” ifadesini kullandı.

İngiltere’den Assange’ın iadesini talep eden ABD’nin avukatı Ben Brandon, Westminster’daki mahkemede yapılan duruşmada Assange’a yönelik suçlamaları okudu. Assange’ın, kendisine yönelik Amerikan savunma ağlarına sızma suçlamasının okunduğu sırada, “Ben hiçbir şeyi hacklemedim” diyerek savunmaya geçtiği gözlemlendi.

Eleştirmenlerinin casus, destekçilerininse kahraman bir gazeteci olarak nitelendirdiği Assange, 2006 yılında kurduğu internet sayfası WikiLeaks vasıtasıyla 2010 yılında Amerikalı diplomat ve bürokratlarına ait yüz binlerce gizli içerikli mesajı yayınlayarak dünya genelinde dikkat çekmişti.

‘Suçlamalar ifade özgürlüğüne hakaret niteliğinde’

2012 yılında Londra’daki Ekvador Büyükelçiliği’ne sığınarak burada 7 yıl geçiren Assange bu yıl Nisan ayında Ekvador’un sığınma sağlamaktan vazgeçmesinin ardından Londra emniyet ekipleri tarafından tutuklandı. İngiliz yetkililer gözaltının ABD’nin Assange’ı yargılama kararı sonucunda alındığını açıklarken, Amerika Assange’ın iadesi için talebini resmi olarak Nisan ayında iletmişti.

Westminster’deki mahkemede düzenlenen duruşmada ABD’nin avukatı Ben Brendon, Assange’ın yayınlarının “istihbarat birimleri, gazeteciler, siyasal aktivistler ve insan hakları savunucularının güvenliği açısından tehlikeli ve riskli” olduğunu savundu. Assange’ın avukatı Mark Summers ise suçlamaların “aşırı şaşırtıcı ve gazetecilik hakları ve ifade özgürlüğüne yönelik tam bir hakaret olduğunu” iddia etti.

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