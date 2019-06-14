Assange’ın ABD’ye İadesiyle İlgili Duruşma Gelecek Şubat'ta

Tutukluluğu İngiltere’de devam eden ve Amerika’nın casuslukla suçladığı Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iadesiyle ilgili kararın gelecek yıl Şubat ayında verileceği açıklandı. İadeyle ilgili duruşmanın 25 Şubat 2020’de başlayacağına yönelik karar Londra’daki bir mahkemeden geldi.

Amerika’nın casusluk ve gizli belge sızdırmaya dayalı 18 farklı iddiayla suçladığı 47 yaşındaki Assange, mahkemeye Londra’da tutuklu kaldığı cezaevinden bir video görüntüsüyle bağlandı. Assange verdiği mesajda, “İnsanların, WikiLeaks’in bir yayın kuruluşundan başka her şey olduğu yönündeki iddialara inanmaması önemli” ifadesini kullandı.

İngiltere’den Assange’ın iadesini talep eden ABD’nin avukatı Ben Brandon, Westminster’daki mahkemede yapılan duruşmada Assange’a yönelik suçlamaları okudu. Assange’ın, kendisine yönelik Amerikan savunma ağlarına sızma suçlamasının okunduğu sırada, “Ben hiçbir şeyi hacklemedim” diyerek savunmaya geçtiği gözlemlendi.

Eleştirmenlerinin casus, destekçilerininse kahraman bir gazeteci olarak nitelendirdiği Assange, 2006 yılında kurduğu internet sayfası WikiLeaks vasıtasıyla 2010 yılında Amerikalı diplomat ve bürokratlarına ait yüz binlerce gizli içerikli mesajı yayınlayarak dünya genelinde dikkat çekmişti.