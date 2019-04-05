CENEVRE (AA) - BM İşkenceyle Mücadele Özel Raportörü Nils Melzer, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın sığındığı Ekvador Büyükelçiliğinden çıkarılacağı iddialarından endişe duyduğunu, Assange davasını kişisel olarak soruşturma niyetinde olduğunu belirtti.

Melzer, yaptığı yazılı açıklamada, "Benim değerlendirmeme göre Assange, Ekvador Büyükelçiliğinden çıkarılırsa İngiliz yetkililer tarafından tutuklanacak ve ABD'ye iade edilecek." ifadesini kullandı.

Assange'ın ABD'ye iade edilmesi durumunda ifade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının ihlal edilmesinin yanı sıra insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye de maruz kalabileceği uyarısında bulunan Melzer, "Bundan dolayı Ekvador hükümetine Assange’ı Londra Büyükelçiliğinden çıkarmaması veya insan haklarının tam olarak güvence altına alınmasının garanti edilmesine kadar siyasi sığınma hakkının kesilmemesi veya askıya alınmaması çağrısında bulunuyorum." görüşüne yer verdi.

Melzer, İngiliz hükümetini, Assange'ı ABD'ye iade etmekten kaçınması ve tüm haklarının koruması tavsiyesinde bulundu.