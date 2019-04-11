Assange'ın Ekvador vatandaşlığı da iptal edildi

QUITO (AA) - Ekvador hükümeti, Wikileaks kurucusu Julian Assange'a geçen yıl verilen Ekvador vatandaşlığının iptal edildiğini bildirdi.

Ekvador hükümetinden yapılan açıklamada, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde gözaltına alınan Assange'a geçen yıl verilen vatandaşlığın iptal edildiği belirtildi.

Hükümet ayrıca Wikileaks'in destekçileri ve iki Rus bilgisayar korsanını, ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçladı.

Ekvador İçişleri Bakanı Maria Paula Romo da Wikileaks'in bir çalışanının eski Dışişleri Bakanı Ricardo Patino ile bu yıl Peru, İspanya ve Venezuela dahil birçok ülkeye seyahat ederek hükümeti zayıflatmaya teşebbüs ettiğini söyledi.

Romo, bu şahıs ve Ekvador'da çalışan iki Rus bilgisayar korsanının isimlerinin saatler içinde yargıya havale edileceğini kaydetti.

Ekvador'un verdiği sığınma hakkını geri çekmesinin ardından Wikileaks kurucusu Julian Assange bu ülkenin Londra'daki büyükelçiliğinde gözaltına alınmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Assange'ın idam cezasıyla karşılaşması durumunda ABD'ye iade edilmeyeceğini söylemişti.