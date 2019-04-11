Assange'ın gözaltına alınması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gözaltına alınan Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın tüm haklarına saygı gösterileceğini umduklarını söyledi.

Peskov, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, Assange'ın gözaltına alınmasına ilişkin "Tüm haklarına saygı gösterileceğini umuyoruz." dedi.

- 2012'den beri büyükelçilikte yaşıyordu

ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan 47 yaşındaki Assange, 2012'den beri Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyordu.

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

İsveç mahkemesi, 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.

Ekvador hükümeti tarafından Mart 2018'de yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange'ın internet erişiminin kesildiği bildirilmişti.

