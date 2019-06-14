HABER

Assange'ın iade davası gelecek yıl görülecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 15:54 | Son Güncelleme

Wikileaks kurucusu Julian Assange hakkındaki iade davasının ana duruşması için 25 Şubat 2020 tarihi belirlendi

LONDRA (AA) - Wikileaks kurucusu Julian Assange hakkındaki iade davasının ana duruşması 25 Şubat 2020’da yapılacak.

ABD’nin İngiltere’den Assange’ın iadesi talebiyle açtığı davanın ön duruşması Londra’da Westminster İlk Derece Mahkemesi'nde yapıldı.

Assange’ın tutulduğu Belmarsh Hapishanesi'nden video bağlantısıyla katıldığı duruşmada, davanın ana duruşması için tarih belirlendi.

Karara göre Assange hakkındaki iade talebiyle ilgili ana duruşmalar 25 Şubat 2020’de başlayacak ve 5 gün sürecek.

ABD'nin Assange'a yönelik suçlamaları arasında 1917 tarihli Espiyonaj Yasası'na dayandırılan casusluk iddiası da yer alıyor.

- Nisan ayında tutuklandı

Wikileaks kurucusu Assange, Haziran 2012'de hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nden 11 Nisan'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı. Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti.

İngiltere'de mahkemenin, ABD'nin iade talebini kabul etmesi durumunda Assange'ın davayı üst mahkemeye ve oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıma imkanı bulunuyor. Uzmanlar, Assange'ın iade davasının 2 yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor.

Assange'ın kurduğu Wikileaks, 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

Assange, İngiltere'de en ağır suçluların bulunduğu hapishane olarak bilinen Belmarsh Hapishanesi'nde tutuluyor.

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Öğrencilerin karne heyecanıÖğrencilerin karne heyecanı
Şanlıurfa’da vatandaşların ev sahibi olma sevinciŞanlıurfa’da vatandaşların ev sahibi olma sevinci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ingiltere Julian Assange Londra Westminster İlk Derece Mahkemesi

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

SGK açıkladı! 45 mesleğe erken emeklilik imkanı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Korkunç kaza! 40 metre sürüklendi

Korkunç kaza! 40 metre sürüklendi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Erik çekirdeği atan çocuğu darp eden adama tahliye!

Erik çekirdeği atan çocuğu darp eden adama tahliye!

İstanbul'da Yürüyüş Dergisi'ne operasyon!

İstanbul'da helikopter destekli operasyon!

Yarısı kış, yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi

Yarısı kış, yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

Antalya'da feci kaza! Genç kadın sinir krizi geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.