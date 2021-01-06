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Assange’ın Kefaletle Tahliye Başvurusu Reddedildi

06.01.2021 17:31 | Son Güncelleme:
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Assange’ın Kefaletle Tahliye Başvurusu Reddedildi

İntihar riski gerekçesiyle ABD'ye iade edilmeyen WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın kefaletle tahliye edilme başvurusu da reddedildi

ABD’ye iadesi hafta başında İngiliz yargısınca reddedilen WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın kefaletle serbest bırakılma talebi de bugün geri çevrildi. Gerekçe olarak ABD’nin iade için yeniden başvuruda bulunması durumunda, Assange’ın adaletten kaçma riski olması gösterildi.

Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği’nde 7 yıl hapis hayatı yaşayan ardından da 2019’un Nisan ayında cezaevine konulan Assange, Pazartesi günü mahkemenin intihar riski nedeniyle ABD’ye iade edilmemesi kararına varmasının ardından, kefaletle tahliyesini talep etmişti.

Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ne konuşan Yargıç Vanessa Baraitser, "Assange bugün serbest bırakılırsa temyiz davasına katılmak için mahkemeye teslim olamayacağına inanmak için sağlam gerekçeler olduğuna ikna oldum" dedi.

ABD Adalet Bakanlığı, casusluk yasasını çiğnemek ve devlet bilgisayarlarına sanal saldırı düzenlemek için komplo kurmak gibi toplam 18 suçtan yargılamak için Assange'ın iadesi için çalışmaya devam edeceğini açıklamıştı.

Assange'ın iki oğlunun annesi Stella Moris, hakimin tahliye talebini reddetmesinin büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söyledi ve ABD'yi Assange’ı affetmeye çağırdı. WikiLeaks de kefaletin reddine itiraz edeceğini bildirdi.

Hayranları, Assange'ı, ABD'nin güç istismarı olarak tanımladıkları eylemlerini ifşa ettiği için bir kahraman olarak görüyor. Karşıt görüştekilerse Assange’ı Batı'nın güvenliğini baltalayan tehlikeli bir figür olarak tanımlıyor ve gazeteci kimliği olmadığını savunuyor.

WikiLeaks, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Suudi kraliyet ailesinin üyelerine kadar dünya liderlerinin çoğu zaman eleştirildiği yüzbinlerce gizli ABD diplomatik yazışmasını yayınlamıştı.

2010 yılı başında WikiLeaks, Bağdat'ta Apache helikopterlerinin 2007 yılında düzenlediği ve Reuters haber ajansının iki çalışanı dahil onlarca insanın yaşamını yitirdiği saldırının ABD ordusuna ait görüntülerini yayınladı. Avustralya doğumlu 49 yaşındaki Assange, bu yayınla uluslararası basında tanındı ve ABD’nin hedefi haline geldi.

Duruşmada ABD'yi temsil eden avukat Clair Dobbin, Assange'ın iadesini önlemek için olağanüstü yollara başvurduğunu ve adaletten kaçmak için de İngiltere’den ayrılmaya çalışabileceğini söyledi.

Dobbin, "Bu mahkeme, Sayın Assange'ın başka bir ülkeye uçuş ayarlamak için gerekli olan kaynaklarından, yeteneklerinden ve araçlarından şüphe duymamalıdır. Bu mahkeme, diğer devletlerin Assange'a koruma sağlamayacağına dair de bir yanılsama içinde olmamalıdır" şeklinde konuştu.

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