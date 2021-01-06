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Assange'ın tahliye başvurusu reddedildi

06.01.2021 15:36 | Son Güncelleme:
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Assange'ın tahliye başvurusu reddedildi

İngiltere'de mahkeme Wikileaks kurucusu Assange'ın tahliyesini kaçma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle reddetti.

Aynı mahkeme Pazartesi günkü duruşmada ABD'nin iade talebini geri çevirmişti.İngiltere'de mahkeme, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın tahliye başvurusunu reddetti. Assange karar gereği 15 aydır tutuklu bulunduğu Londra'nın güneydoğusundaki Belmarsh Cezavine geri gönderilecek.

Yargıç Vanessa Baraitser, karara gerekçe olarak "Assange'ın tahliye edilmesi durumunda temyiz duruşmaları için mahkemeye gelmeyeceği" kanaatini dile getirdi. Baraitser, Pazartesi günkü duruşmada ABD'nin iade talebine verdiği ret yanıtına gönderme yaparak "Adillik gereği ABD'nin benim kararıma itiraz hakkı bulunmaktadır. Sayın Assange dava sürecinde firar edecek olursa bu olanak kaybedilmiş olur" dedi.

Assange'ın hayat arkadaşı Stella Moris, mahkeme binası önünde yaptığı açıklamada karardan büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirterek ABD yönetiminden davayı düşürmesini istedi. Moris, ABD Başkanı'nın Assange için af yetkisini kullanması çağrısını da yineledi.

Wikileaks de tahliyenin reddi kararını temyize götüreceklerini açıkladı.

Aynı mahkeme, Pazartesi günü yapılan duruşmada, Assange'ı casusluk suçundan yargılamak isteyenABD'nin iade talebinireddetmişti. Yargıç Baraitser, ABD'ye iadesi durumunda Assange'ın intihar etme riski bulunduğuna işaret etmişti. İade talebinin reddi sonrasında Assange'ın avukatları müvekilleri için tahliye başvurusu yapmış, ABD yönetimi ise ret kararını temyize götüreceğini açıklamıştı.

ABD'de 175 yıl hapis tehlikesi

ABD'ye ait diplomatik ve askeri gizli bilgilerin ifşa edildiği Wikileaks platformunun kurucusu olan Julian Assange, iadesi durumunda ABD'de 175 yıla kadar hapis cezasına çarptırılma tehlikesi bulunuyor. ABD, Irak ve Afganistan'daki askeri operasyonlarla ilgili 2010'da yayınlanan 500 bin gizli dosyayla ilgili olarak Assange'ı 17'si Casusluk Yasasının ihlali olmak üzere toplam 18 suçtan yargılamak istiyor.

Assange, iki kadının hakkında tecavüz ve cinsel saldırı suçlamasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine İsveç'in yakalama emriyle, 2010'da İngiltere'de tutuklanmıştı. İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu gerekçesiyle 2012'de Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınan Assange, Ekvador yönetimiyle ilişkilerin bozulması üzerine diplomatik koruma altında olduğu elçilik binasından 2019'da çıkarılmış ve İngiliz polisince tutuklanmıştı.

AFP/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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