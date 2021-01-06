Assange'ın tahliye başvurusu reddedildi

Aynı mahkeme Pazartesi günkü duruşmada ABD'nin iade talebini geri çevirmişti.İngiltere'de mahkeme, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın tahliye başvurusunu reddetti. Assange karar gereği 15 aydır tutuklu bulunduğu Londra'nın güneydoğusundaki Belmarsh Cezavine geri gönderilecek.

Yargıç Vanessa Baraitser, karara gerekçe olarak "Assange'ın tahliye edilmesi durumunda temyiz duruşmaları için mahkemeye gelmeyeceği" kanaatini dile getirdi. Baraitser, Pazartesi günkü duruşmada ABD'nin iade talebine verdiği ret yanıtına gönderme yaparak "Adillik gereği ABD'nin benim kararıma itiraz hakkı bulunmaktadır. Sayın Assange dava sürecinde firar edecek olursa bu olanak kaybedilmiş olur" dedi.

Assange'ın hayat arkadaşı Stella Moris, mahkeme binası önünde yaptığı açıklamada karardan büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirterek ABD yönetiminden davayı düşürmesini istedi. Moris, ABD Başkanı'nın Assange için af yetkisini kullanması çağrısını da yineledi.

Wikileaks de tahliyenin reddi kararını temyize götüreceklerini açıkladı.