Artık her sene yeni bir Assassin's Creed oyunu görmeye alıştık. Ubisoft'un kararlı tutumu karşısında çaresiz kalan oyuncular, her ne kadar tepkilerini ortaya koysalar da firma bu kararından bir türlü geri dönmüyor.

Açıkçası ben durumdan pek şikayetçi değilim. Ubisoft'un yapımları yine de her türl kendisini oynatmayı başarıyor. Origins ile seriye yeni bir soluk getiren Fransız firma, şimdi de Odyssey ile maceraya kaldığı yerden devam ediyor. Spartalı karakterlere yön vereceğimiz oyun hakkında öyle aman aman bir bilgiye sahip değiliz maalesef oynanış görüntüleri dışında.

Assassin's Creed Odyssey çıkış fragmanı!

