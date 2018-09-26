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Assassin's Creed Odyssey çıkış fragmanı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.09.2018 16:39 | Son Güncelleme

Ubisoft, Assassin's Creed Odyssey'in merakla beklenen çıkış fragmanını takipçileri ile paylaştı.

Assassin's Creed Odyssey çıkış fragmanı!

Artık her sene yeni bir Assassin's Creed oyunu görmeye alıştık. Ubisoft'un kararlı tutumu karşısında çaresiz kalan oyuncular, her ne kadar tepkilerini ortaya koysalar da firma bu kararından bir türlü geri dönmüyor.

Açıkçası ben durumdan pek şikayetçi değilim. Ubisoft'un yapımları yine de her türl kendisini oynatmayı başarıyor. Origins ile seriye yeni bir soluk getiren Fransız firma, şimdi de Odyssey ile maceraya kaldığı yerden devam ediyor. Spartalı karakterlere yön vereceğimiz oyun hakkında öyle aman aman bir bilgiye sahip değiliz maalesef oynanış görüntüleri dışında.
Assassin's Creed Odyssey çıkış fragmanı!

Oyun önümüzdeki ay bizlerle olacak. Eh haliyle yapım hakkında yavaş yavaş bilgiler de gelmeye devam ediyor. Ubisoft, oyunun merakla beklenen çıkış fragmanını takipçileri ile paylaştı. Açıkçası videodan anladığımız kadarıyla Odyssey, Origins yapımından pek farklı olmayacak. Yine maskeli gizemli tarikatlara karşı bir savaş verecekmişiz gibi duruyor.

Tabii ki bu sadece video üzerinden yaptığımız bir yorumlama bu. Oyun sağ gösterip sol vurabilir. Yayınlanan çıkış videosuna yukarıdaki tarayıcı üzerinden ulaşabilirsiniz sevgili oyun severler. Peki ya siz Assassin's Creed: Odyssey'i nasıl buldunuz?

Kaynak: Teknolojioku

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