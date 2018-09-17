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Assassin's Creed: Odyssey ne kadar yer kaplayacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.09.2018 14:37 | Son Güncelleme

Assassin's Creed: Odyssey'in konsol üzerinde ne kadar yer kaplayacağı belli oldu. İşte detaylar!

Assassin's Creed: Odyssey ne kadar yer kaplayacak?

Artık her sene yeni bir Assassin's Creed oyunu görmeye alıştık. Ubisoft'un kararlı tutumu karşısında çaresiz kalan oyuncular, her ne kadar tepkilerini ortaya koysalar da firma bu kararından bir türlü geri dönmüyor.

Açıkçası ben durumdan pek şikayetçi değilim. Origins ile seriye yeni bir soluk getiren Fransız firma, şimdi de Odyssey ile maceraya kaldığı yerden devam ediyor. Spartalı karakterlere yön vereceğimiz oyun hakkında öyle aman aman bir bilgiye sahip değiliz maalesef oynanış görüntüleri dışında.

Oyun önümüzdeki ay bizlerle olacak. Eh haliyle yapım hakkında yavaş yavaş bilgiler gelmeye devam ediyor. Şimdi ise ortaya çıkan bilgilere göre Odyssey'in sistemde ne kadar yer kaplayacağı belli oldu.

Xbox One kullanıcılarının ortaya çıkardığı detaylara göre oyun toplamda 45 GB'lık bir boş alan talep ediyor. Büyük ihtimalle PlayStation 4 platformunda da bu seviyelerde bir alan isteyecektir oyunculardan. PC kullanıcıları için ise henüz bir detay mevcut değil.

Oyunun sistem gereksinimlerine gelecek olursak;
Assassin's Creed: Odyssey ne kadar yer kaplayacak?

Minimum;

İS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 285 (2GB VRAM Shader Model 5.0) veya NVIDIA GeForce GTX 660

İşlemci: AMD FX 6300 @ 3.8 GHz, Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz, Ryzen 3 - 1200

Bellek: 8GB RAM

FPS: 30 FPS 720p

Depolama: 46GB

DirectX: DirectX June 2010

Ses Kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

Önerilen;

İS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 290X (4GB VRAM or more with Shader Model 5.0) veya daha iyisi veya NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB)

İşlemci: AMD FX-8350 @ 4.0 GHz, Intel Core i7-3770 @ 3.5 GHz, Ryzen 5 - 1400

Bellek: 8GB RAM

Hedeflenen kare oranı: 30 FPS 1080P

Depolama: 46GB

DirectX: DirectX June 2010

Ses Kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Assassin’s Creed Assassin’s Creed: Odyssey

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