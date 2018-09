Assassin's Creed: Odyssey ne kadar yer kaplayacak?

Xbox One kullanıcılarının ortaya çıkardığı detaylara göre oyun toplamda 45 GB'lık bir boş alan talep ediyor. Büyük ihtimalle PlayStation 4 platformunda da bu seviyelerde bir alan isteyecektir oyunculardan. PC kullanıcıları için ise henüz bir detay mevcut değil.

Artık her sene yeni bir Assassin's Creed oyunu görmeye alıştık. Ubisoft'un kararlı tutumu karşısında çaresiz kalan oyuncular, her ne kadar tepkilerini ortaya koysalar da firma bu kararından bir türlü geri dönmüyor.

Minimum;

İS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 285 (2GB VRAM Shader Model 5.0) veya NVIDIA GeForce GTX 660

İşlemci: AMD FX 6300 @ 3.8 GHz, Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz, Ryzen 3 - 1200

Bellek: 8GB RAM

FPS: 30 FPS 720p

Depolama: 46GB

DirectX: DirectX June 2010

Ses Kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

Önerilen;

İS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 290X (4GB VRAM or more with Shader Model 5.0) veya daha iyisi veya NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB)

İşlemci: AMD FX-8350 @ 4.0 GHz, Intel Core i7-3770 @ 3.5 GHz, Ryzen 5 - 1400

Bellek: 8GB RAM

Hedeflenen kare oranı: 30 FPS 1080P

Depolama: 46GB

DirectX: DirectX June 2010

Ses Kartı: DirectX 9.0c uyumlu ses kartı

Kaynak: Teknolojioku