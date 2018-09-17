Artık her sene yeni bir Assassin's Creed oyunu görmeye alıştık. Ubisoft'un kararlı tutumu karşısında çaresiz kalan oyuncular, her ne kadar tepkilerini ortaya koysalar da firma bu kararından bir türlü geri dönmüyor.

Açıkçası ben durumdan pek şikayetçi değilim. Origins ile seriye yeni bir soluk getiren Fransız firma, şimdi de Odyssey ile maceraya kaldığı yerden devam ediyor. Spartalı karakterlere yön vereceğimiz oyun hakkında öyle aman aman bir bilgiye sahip değiliz maalesef oynanış görüntüleri dışında.

Oyun önümüzdeki ay bizlerle olacak. Eh haliyle yapım hakkında yavaş yavaş bilgiler gelmeye devam ediyor. Şimdi ise ortaya çıkan bilgilere göre Odyssey'in sistemde ne kadar yer kaplayacağı belli oldu.

Xbox One kullanıcılarının ortaya çıkardığı detaylara göre oyun toplamda 45 GB'lık bir boş alan talep ediyor. Büyük ihtimalle PlayStation 4 platformunda da bu seviyelerde bir alan isteyecektir oyunculardan. PC kullanıcıları için ise henüz bir detay mevcut değil.

Oyunun sistem gereksinimlerine gelecek olursak;

Assassin's Creed: Odyssey ne kadar yer kaplayacak?