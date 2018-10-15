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Assassin's Creed Rebellion duyuruldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.10.2018 16:35 | Son Güncelleme

Assassin's Creed serisi için ücretsiz bir spin-off olacak olan Assassin's Creed Rebellion duyuruldu.

Assassin's Creed Rebellion duyuruldu!

Anlaşılan Ubisoft, Odyssey'in piyasaya sunulmasından sonra seriyi sıcak tutmak adına yeni bir mobil oyun piyasaya sunacak. Assassin's Creed serisi için ücretsiz bir spin-off olacak olan Assassin's Creed Rebellion, bizlere birçok popüler suikastçıyı da beraberinde getirecek.

Behaviour Interactive ekibi tarafından geliştirilen oyun, Fallout Shelter mantığı ile işleyecek. Zaten aynı firma Fallout Shelter oyununu da yapan firma. Yani mantıken aynı izleri taşımasına şaşırmamak gerek.

  1. Yüzyıl İspanya'sında geçecek olan Assassin's Creed Rebellion, kendi birliğinizi kurmanıza izin verecek. Bir üs kurup gittikçe büyüyen bir suikastçılar ordusuna ev sahipliği yapacak ve tapınakçıların kalesini ele geçirmeye çalışacaksınız.
    Assassin's Creed Rebellion duyuruldu!

Fallout Shelter mantığında ilerleyecek dedik ancak merak etmeyin, daha fazlası var.

2D platform ve aksiyon unsurlarına da yer verilecek oyunda, sizleri daha fazla görev ve macera bekliyor olacak. Assassin's Creed Chronicles oyunlarından aşina geleceğiniz bir tarzı olacak bu kısımların. Oyunda ana görevler ve yan görevler mantığı da olacak. Genel olarak bu görevler üzerinden kaynak elde edecek ve suikastçılarınızı geliştireceksiniz.

21 Kasım'da genel olarak oyunculara sunulacak oyun için şimdiden ön kayıt yaptırabilirsiniz. Ön kayıt yaptıran kullanıcı sayısına göre bonus içerikler de sizleri bekliyor olacak.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Assassin’s Creed Rebellion Assassin’s Creed oyun teknoloji

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