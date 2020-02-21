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Assassin’s Creed Syndicate Epic Games Store'da Ücretsiz!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.02.2020 21:29 | Son Güncelleme

Epic Games Store, Şubat ayını ücretsiz oyunlarla kapatıyor. Üstelik oyunlardan biri Assassin’s Creed Syndicate, diğeriyse Faeria.

Assassin’s Creed Syndicate Epic Games Store'da Ücretsiz!

1868 yılının Londra'sını mekan edinen Assassin’s Creed Syndicate, oyuncuları sanayi devriminin kalbine götürüyor. Jacob Frye karakteriyle oynadığımız oyunda Darwin, Dickens ve Kraliçe Victoria gibi önemli şahsiyetlerle tanışma imkanı da var.

Haftanın diğer ücretsizi ise Faeria. Bir kart savaşı oyunu olan Faeria, çok zengin bir hikaye içeriği sunuyor oyunculara. Üstelik oyunda hiçbir şekilde mikro ödeme bulunmuyor; bütün kartlar yine oyun içinden kazanılabiliyor.
Oyuna buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

İki oyun da 27 Şubat saat 19:00'a kadar ücretsiz olarak alınabilir.

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Assassin’s Creed Syndicate Epic Games Store Faeria pc ücretsiz

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