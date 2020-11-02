Assassin's Creed: Valhalla dosya boyutu ile şaşırttı

Assassin's Creed: Valhalla'nın çıkmasına artık sayılı günler kaldı. Kasım ayına girmemiz ile birlikte oyuncular da AC: Valhalla için bekleyişe geçti. ABD'de oyunu Xbox platformu için ön siparişte satın alan oyuncular, şimdi ise Assassin's Creed: Valhalla ön yüklemesine başladı. Böylece Assassin's Creed: Valhalla'nın dosya boyutu ortaya çıkmış oldu.

Works for me and I live in the US pic.twitter.com/s9ZmOFayQj — Jacob Alcala (@jalcala303) October 30, 2020

İŞTE ASSASSİN'S CREED: VALHALLA'NIN DOSYA BOYUTU

AC: Valhalla'nın dosya boyutu bir Twitter hesabı aracılığıyla gözler önüne serildi. Hesabın Reddit'e dayandırdığı paylaşımına göre oyun, 43.96 GB boyutuna sahip. Ancak oyuncular, bu dosya boyutunun ''şimdilik'' böyle olduğunu iddia ediyorlar. Peki neden?

BOYUT GÜNCELLEMELER İLE ARTACAK

İddialara göre Valhalla'nın dosya boyutu alacağı güncellemeler ile daha da artacak. Hatta oyunun PlayStation için 2.9 GB büyüklüğünde bir güncelleme alacağı söylentiler arasında. Böylece oyunun boyutunda bir yükselme söz konusu olabilir.