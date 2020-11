Assassin's Creed: Valhalla dosya boyutu ile şaşırttı

Assassin's Creed: Valhalla'nın çıkmasına artık sayılı günler kaldı. Kasım ayına girmemiz ile birlikte oyuncular da AC: Valhalla için bekleyişe geçti. ABD'de oyunu Xbox platformu için ön siparişte satın alan oyuncular, şimdi ise Assassin's Creed: Valhalla ön yüklemesine başladı. Böylece Assassin's Creed: Valhalla'nın dosya boyutu ortaya çıkmış oldu.

