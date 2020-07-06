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Assassin's Creed Valhalla'nın 30 dakikalık oynanış videosu ortalığı karıştırdı!

OYUN HABERLERİ  | 06.07.2020 16:05 | Son Güncelleme

Assassin's Creed Valhalla'nın gerçek oynanış videosunu bir türlü göremeyen takipçiler, güne Assassin's Creed Valhalla'nın 30 dakikalık oynanış videosuyla uyandı. Söz konusu videoyu ise sadece şanslı kişiler izleyebildi. Zira, Ubisoft duruma el koydu.

Assassin's Creed Valhalla'nın 30 dakikalık oynanış videosu ortalığı karıştırdı!

Assassin's Creed Valhalla'yı biz de herkes gibi bekliyoruz. Ancak bazılarımız bu konuda oldukça heyecanlı. Bir grubun heyecanı ise çalışma şevklerine vurmuş durumda. Zira onlar, azimleriyle birlikte nasıl olduğu bilinmeyen bir şekilde Assassin's Creed Valhalla'dan 30 dakikalık bir oynanış videosu sızdırmayı başardı. Yayınlanan video çok kısa süre içerisinde dünya gündemine oturdu. Fakat asıl macera şimdi başlıyordu.

TAKİPÇİLERİ YÜKLÜYOR, UBİSOFT KOVALIYOR

Ubisoft, YouTube üzerinden yayınlanan videoyu durumu fark eder etmez kaldırdı. Fakat iş işten geçmişti. Ubisoft'un bu hamlesine karşılık birçok takipçi, videoyu birçok platforma yükledi. Ubisoft ise hala büyük bir kararlılıkla söz konusu videoları kaldırmaya çalışıyor. Bunun için Ubisoft platform yetkilileri ile iletişime geçti bile.

Assassin's Creed Valhalla

SIZDIRILAN ASSASSİN'S CREED VALHALLA VİDEOSUNDA NELER VARDI?

Valhalla'nın 30 dakikalık videosunda at üzerine gezen baş karakterimiz Eivor'ı görüyoruz. Ancak Eivor bu kez kadın versiyonuyla görünüyor. Yani Assassin's Creed Valhalla tanıtımlarda görmekten olduğumuz erkek Eivor sızdırılan videoda gözükmüyor. Bunun dışında Eivor'ın insanlarla konuşmasına ve yaşanan bir savaştan bir kesite de sahne oluyoruz. İşte oyunun bu denli detaylarını gösteren video, Ubisoft'u harekete geçirmiş durumda ve görünüşe göre sızdırılan videoya ulaşmanız artık mümkün değil.

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