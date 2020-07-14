Assassin’s Creed Valhalla Ön İnceleme – 30 Dk Oynanış Videosu

Üç saatlik oynanış süresinin ardından sizlerle deneyimlerimizi paylaşmak istedik. Malum, konu Viking teması olunca muhtemelen birçoğunuzun beklentisi oldukça yüksektir. Assassin’s Creed Valhalla, bizlere Eivor karakterinin kontrolünü veriyor ve 873 yılında yaşanan olaylara dahil oluyoruz. Oyunun ayrıca bu yıl sonu, yeni nesil konsollar olan PS5 ve Xbox Series X’te çıkacağını da hatırlatalım.
Daha önce Assasin’s Creed Origins ve Assassin’s Creed Odyssey isimlerini oynadıysanız, karşınıza çok da farklı bir oynanış çıkmayacağını belirtelim. Bunun iyi mi yoksa kötü bir haber mi olup olmadığı konusuna şimdilik açıklık getirmek zor. Malum, izleyeceğiniz video ve yapacağımız yorumlar sadece demo versiyonuna ait.
Demo versiyonunda dilersek kadın veya erkek Eivor olarak takılabiliyorduk. İki tarafı da deneyip animasyonları incelerken özellikle dövüş dinamiklerindeki minik farklılıklar gözümüzden kaçmadı. Mesela kadın görünümünde animasyonlar daha hızlı ve seri iken, erkek animasyonları daha sert ve duruşuyla kendisini belli ediyor. Ancak bu değişiklikler korkunç farklı değil, yani özünde ses dışında erkek ve kadın arasında neredeyse hiçbir fark yok. Aynı durum Odyssey için de geçerliydi. Gönül isterdi ki farklı cinsiyetler sadece kozmetikten ibaret olmasın.
Valhalla dünyası, özenle yaratılmış ve manzaraları, teması derken sizi anında ortama çekiyor. Demo sürümünün kısıtlı olması dolayısıyla pek etrafı gezemedik malum, ancak ufak alanda bile yapılacak çok sayıda mini ve yan görev, at sırtında aksiyona dalma derken kendinizi meşgul edecek detayları anında fark ediyorsunuz.
Oynanış kısmı daha basitleştirilmiş olan Valhalla’da özellikle “stamina” detayına dikkat etmek gerekiyor. Dövüş esnasında nefes nefese kalmak, karakterin hareketini oldukça yavaşlatıyor ve hatta bu yorgunluk kameraya bile yansıyor. Kısacası kimi zaman geri çekilmeyi unutmamak şart. Dövüş mekaniğinde hafif ve ağır saldırılar olarak iki farklı vuruşa sahibiz. Karakterimizi özelleştirirken bu vuruşlar ve özellikler dallanıp budaklanacaktır. Ancak demo versiyonunda çoğuna ulaşamadığımız için o kısımdan detay vermek de zor.
Oyunun yetenek ağacı üçe ayrılıyor. Her özellik bizlere farklı dinamikler tanıtıyor. Dilerseniz okunuzu güçlendirebilir veya baltanızın vuruşlarıyla düşmanlarınızı daha hızlı yere serebilirsiniz. Bu arada yetenek ağacı dışında ayrıca karakterin kendi kullanılabilir yeteneklerinden de bahsetmek gerek. Dövüş esnasında yetenek barınızı kullandığınızda çeşitli vuruşlar yapabiliyorsunuz. Bunlar baltalarınızı düşmana savurma veya patlayıcı oklarla çok sayıda düşmanı yakma gibi temellerden oluşuyor.
Dövüş animasyonları ne kadar başarılıysa, verilen his bir o kadar geri planda kalmış. Bitirici vuruşlardaki animasyonlar tatmin edici, ancak Viking temasının ağırlığını ne yazık ki tam olarak hissedemiyorsunuz. Dövüşlerdeki animasyonların başarısını Ubisoft’un kesinlikle Viking hissine ve yüz mimiklere yansıtması şart. Oynanışta diğer göze çarpan kısım yapay zeka. Tekrar hatırlatma fayda var, demo versiyonunda belli sorunların olması normal ancak NPC’lerin yanı başınızda bile sizi fark etmemesi çok tuhaf. Veya bina içinde öldürülmeyi bekleyen hedefinizin kapıyı açtığınızda sizi görmesi ama hiçbir aksiyona girmemesi. Hatta daha tuhafı savaş alanında öylece duran askerler.
Keyifli oynanışı ve atmosferi ile Valhalla, şimdilik orta şeker kıvamında. Geliştirilmeye devam edildiğinin gerçeğini unutmamak gerek. Mesela geminizdeyken tayfanın Viking temasında şarkılar söylemesi veya hikaye anlatması, yüksek noktalarda manzaranın güzelliği derken elbet serinin hayranlarını bir şekilde tatmin edecektir. Ancak büyük değişikleri getirmemesi, şimdilik beklentiyi düşük tutmamıza neden oluyor. Ubisoft’un Origins ve Odyssey kısmından ilerlemesi güzel olabilir, ancak oyuncular artık daha fazlasını bekliyor. Önceki serilerden daha fazlası sunulursa Valhalla, tadından yenmeyecektir.