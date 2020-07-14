Assassin’s Creed Valhalla Ön İnceleme – 30 Dk Oynanış Videosu

Üç saatlik oynanış süresinin ardından sizlerle deneyimlerimizi paylaşmak istedik. Malum, konu Viking teması olunca muhtemelen birçoğunuzun beklentisi oldukça yüksektir. Assassin’s Creed Valhalla, bizlere Eivor karakterinin kontrolünü veriyor ve 873 yılında yaşanan olaylara dahil oluyoruz. Oyunun ayrıca bu yıl sonu, yeni nesil konsollar olan PS5 ve Xbox Series X’te çıkacağını da hatırlatalım.

ASSASSİN'S CREED VALHALLA ÖN İNCELEME

Daha önce Assasin’s Creed Origins ve Assassin’s Creed Odyssey isimlerini oynadıysanız, karşınıza çok da farklı bir oynanış çıkmayacağını belirtelim. Bunun iyi mi yoksa kötü bir haber mi olup olmadığı konusuna şimdilik açıklık getirmek zor. Malum, izleyeceğiniz video ve yapacağımız yorumlar sadece demo versiyonuna ait.

Demo versiyonunda dilersek kadın veya erkek Eivor olarak takılabiliyorduk. İki tarafı da deneyip animasyonları incelerken özellikle dövüş dinamiklerindeki minik farklılıklar gözümüzden kaçmadı. Mesela kadın görünümünde animasyonlar daha hızlı ve seri iken, erkek animasyonları daha sert ve duruşuyla kendisini belli ediyor. Ancak bu değişiklikler korkunç farklı değil, yani özünde ses dışında erkek ve kadın arasında neredeyse hiçbir fark yok. Aynı durum Odyssey için de geçerliydi. Gönül isterdi ki farklı cinsiyetler sadece kozmetikten ibaret olmasın.