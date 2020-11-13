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Assassin's Creed Valhalla satışa çıktı, Odyssey'i geride bıraktı!

13.11.2020 11:38 | Son Güncelleme:
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Assassin's Creed Valhalla satışa çıktı, Odyssey'i geride bıraktı!

Ubisoft Assassin's Creed Valhalla'yı takvimler 10 Kasım'ı gösterdiğinde satışa çıkardı. Viking'lerin hikayesini temel alan ve Xbox Series X, PlayStation 5'e de gelen Assassin's Creed Valhalla, bir önceki Assassin's Creed oyunu Assassin's Creed Odyssey'in çıkıştaki oyuncu sayısını ikiye katladı.

Assassin's Creed Valhalla bir Viking hikayesi. Viking savaşçısı Eivor'ın macerasıyla ve mücadelesiyle geçen oyun, Xbox Series X ve Series S'in de satışa sunulduğu 10 Kasım tarihinde piyasaya çıktı. Oyunun satışa çıkmasıyla birlikte Twitch ve YouTube gibi platformlarda yayıncılar Assassin's Creed Valhalla oynamaya başladı. Böylece oyun, yayıncılar aracılığıyla da tanıtımını yaptı. Yayınların da etkisiyle ilgi gören AC: Valhalla, buna bağlı olarak ilgisini katladı.

ASSASSİN'S CREED VALHALLA İLGİYİ ARTIRDI

Assassin's Creed Valhalla Ubisoft'un açıklamasına göre, serinin bir önceki oyunu Assassin's Creed Odyssey'e göre iki kat daha fazla ilgi gördü. Bu ilgi, oyunun çıkış tarihindeki oyuncu sayısına da yansıdı. Ubisoft tam bir rakam vermese de oyunun Twitch ve YouTube'da rekor izlenme ve etkileşim aldığını bildirdi.

Assassin's Creed Valhalla satışa çıktı, geride bıraktı

UBİSOFT CEO'SU NOEL'İ İŞARET ETTİ

Ubisoft, "yeni nesil konsolların satışları arttıkça" bu artış eğiliminin de devam etmesini beklediğini de sözlerine ekledi. Ubisoft CEO'su Yves Guillemot yaptığı açıklamada ise "COVID-19 döneminde Assassin's Creed Valhalla'yı en az yedi platforma dağıtmak inanılmaz bir başarıdır. Ayrıca yeni oyun konsolları Xbox Series X, S ve PlayStation 5'te de oyuncuların karşısına çıkmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Assassin's Creed Valhalla fiyatı konsol için 470 TL, PC için ise 269 TL olarak belirlendi.

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