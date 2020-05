Assassin's Creed Valhalla sonrası ilk atak: Prince of Persia 6 tescillendi!

Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla'yı duyurdu ancak her şey duyuru ile bitmedi. Oyunun daha ne ilk oynanış videosu, ne de çıkış tarihi resmi olarak açıklandı. Ubisoft, bu yüzden, süreci plana uygun bir şekilde tamamlamak adına tam gaz çalışıyor. Fakat görünüşe göre Ubisoft'un üzerinde çalıştığı tek oyun Assassin's Creed Valhalla değil.

PRİNCE OF PERSİA 6 MI GELİYOR?

Fransız alan adı kayıt şirketi Gandi.net'te Ubisoft'un bir alan adı satın alımı yaptığı göründü. Bu satın alıma bakıldığında, şirketin ''princeofpersia6.com'' alan adını kendi adına tescillediği fark edildi. Ubisoft'un bu hamlesi Prince of Persia 6 geliyor olarak yorumlandı.

Prince of Persia 6" />

PRİNCE OF PERSİA 6 İÇİN TAHMİNLER VAR FAKAT...

Prince of Persia'nın son oyunu, bundan tam 10 yıl önce piyasaya sürülmüştü. 10 yıldır Ubisoft, Prince of Persia oyununun adını bile anmıyordu. Nitekim, yapılan bu satın alımla birlikte Prince of Persia 6'nın 2020 yılı içerisinde gelebileceğine dair söylentiler iyice ayyuka çıktı. Tahminler, Assassin's Creed Valhalla'nın satışa çıkmasının ardından Prince of Persia'nın duyurulacağı yönünde. Fakat önümüzdeki günlerde Ubisoft'ın oyunu resmi olarak duyurarak, oyunculara çifte bayram yaşatacağına dair yorumlar da yok değil. Bakalım hangi tahminler doğru çıkacak?