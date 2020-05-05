HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Assassin's Creed Valhalla sonrası ilk atak: Prince of Persia 6 tescillendi!

Assassin's Creed Valhalla sonrası ilk atak: Prince of Persia 6 tescillendi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.05.2020 17:17 | Son Güncelleme

Prince of Persia 6 için Ubisoft ilginç bir satın alım gerçekleştirdi. Bu satın alıma göre, Ubisoft'tan Assassin's Creed Valhalla'nın sonrası Prince of Persia 6 hamlesi gelebilir.

Assassin's Creed Valhalla sonrası ilk atak: Prince of Persia 6 tescillendi!

Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla'yı duyurdu ancak her şey duyuru ile bitmedi. Oyunun daha ne ilk oynanış videosu, ne de çıkış tarihi resmi olarak açıklandı. Ubisoft, bu yüzden, süreci plana uygun bir şekilde tamamlamak adına tam gaz çalışıyor. Fakat görünüşe göre Ubisoft'un üzerinde çalıştığı tek oyun Assassin's Creed Valhalla değil.

PRİNCE OF PERSİA 6 MI GELİYOR?

Fransız alan adı kayıt şirketi Gandi.net'te Ubisoft'un bir alan adı satın alımı yaptığı göründü. Bu satın alıma bakıldığında, şirketin ''princeofpersia6.com'' alan adını kendi adına tescillediği fark edildi. Ubisoft'un bu hamlesi Prince of Persia 6 geliyor olarak yorumlandı.

<a href=Prince of Persia 6" />

PRİNCE OF PERSİA 6 İÇİN TAHMİNLER VAR FAKAT...

Prince of Persia'nın son oyunu, bundan tam 10 yıl önce piyasaya sürülmüştü. 10 yıldır Ubisoft, Prince of Persia oyununun adını bile anmıyordu. Nitekim, yapılan bu satın alımla birlikte Prince of Persia 6'nın 2020 yılı içerisinde gelebileceğine dair söylentiler iyice ayyuka çıktı. Tahminler, Assassin's Creed Valhalla'nın satışa çıkmasının ardından Prince of Persia'nın duyurulacağı yönünde. Fakat önümüzdeki günlerde Ubisoft'ın oyunu resmi olarak duyurarak, oyunculara çifte bayram yaşatacağına dair yorumlar da yok değil. Bakalım hangi tahminler doğru çıkacak?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Her yerde aranıyordu denizden cesedi çıktıHer yerde aranıyordu denizden cesedi çıktı
Bu telefonun ön kamerası çok farklı! İşte görüntüleri...Bu telefonun ön kamerası çok farklı! İşte görüntüleri...
Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat! Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nur Yerlitaş'ın mezarında yaptığı paylaşımla tepki çekti

Nur Yerlitaş'ın mezarında yaptığı paylaşımla tepki çekti

Antalya ve Burdur Valisi: Tatil için gelenleri almayacağız

Antalya ve Burdur Valisi: Tatil için gelenleri almayacağız

Bilim Kurulu Üyesi Çelik, 'sıkıntı yaratacak' diyerek uyardı

Bilim Kurulu Üyesi Çelik, 'sıkıntı yaratacak' diyerek uyardı

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

İtiraflarıyla gündem oldu! 'Göğüslerim kilo alıp vermekten...'

İtiraflarıyla gündem oldu! 'Göğüslerim kilo alıp vermekten...'

Milli Piyango çekilişinde tartışma yaratan görüntü!

Milli Piyango çekilişinde tartışma yaratan görüntü!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Aileye kardeş geldi: Xiaomi Redmi Note 9 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Aileye kardeş geldi: Xiaomi Redmi Note 9 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Yeni iPhone parçalarına ayrıldı, ilginç gerçek açığa çıktı!

Yeni iPhone parçalarına ayrıldı, ilginç gerçek açığa çıktı!

iPhone'lar tek bir mesajla çöküyor! Peki sebebi ne?

iPhone'lar tek bir mesajla çöküyor! Peki sebebi ne?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yandan kameralı Lenovo Legion ortaya çıktı! İşte görüntüleri

Bu telefonun ön kamerası çok farklı! İşte görüntüleri...

Dev otomobil üreticisinden şoke eden geri çağırma kararı!

Dev otomobil üreticisinden şoke eden geri çağırma kararı!

Assassin's Creed Valhalla'nın çıkış tarihi belli oldu dedi, ortalık karıştı!

Çıkış tarihi belli dedi, ortalık karıştı! İşte paylaşılan tarih

'Gözüm kapalı çıkmış' derdine son: Karşınızda dünyanın en hızlı kamerası!

Şaşırtan teknoloji! 'Gözüm kapalı çıkmış' derdine son verecek

Find X2'nin ardından: Oppo Reno3 ve Oppo Reno3 Pro Türkiye'ye geliyor!

Yurt dışında satılıyordu! Türkiye'ye de gelecekler

Apple ve Google'ın koronavirüs uygulamasından ilk görüntü yayınlandı!

Herkesin beklediği koronavirüs projesinin ilk görüntüsü yayınlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.