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Assassin’s Creed Valhalla tanıtıldı! Assassin’s Creed Valhalla'nın fiyatı ve çıkış tarihi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.04.2020 19:19 | Son Güncelleme

Assassin's Creed'in yeni oyunu Assassin’s Creed Valhalla Ubisoft tarafından resmi bir fragmanla tanıtıldı. Fragman ile birlikte Assassin's Creed Valhalla'nın fiyatı ve çıkış tarihi de açıklandı. Ancak Türk oyuncuları üzecek bir durum söz konusu.

Assassin’s Creed Valhalla tanıtıldı! Assassin’s Creed Valhalla'nın fiyatı ve çıkış tarihi

Assassin's Creed Valhalla sonunda tanıtıldı. Assassin's Creed serisinin yeni oyunu, gün içinde yayınlanan resmi görselinin ve Assassin's Creed resmi hesabından yapılan 18:00 duyurusunun ardından, saatler tam da 18:00'ı gösterirken kendisini gösterdi. Oyunun yapımcısı Ubisoft sinematik bir fragman ile Assassin's Creed Valhalla'nın ilk detaylarını paylaştı.

İŞTE ASSASSİN'S CREED VALHALLA'DAN İLK DETAYLAR

Erken Orta Çağı İngiltere'sinde geçen Valhalla'da ana karakterimizin ismi Eivor olacak. Bir Viking akıncısı olan Eivor ile Vikingleri zafer ulaştırmaya çalışacağız. Düşmanlara seferler düzenleyip, yerleşimlerimizi genişletmek için mücadele edeceğiz.

ASSASSİN'S CREED VALHALLA FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

fragmanın sonunda da göreceğiniz üzere 2020 yılının sonlarında PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, PC ve Stadio için satışa sunulacak. Oyun şimdiden Epic Games Store ve Uplay üzerinden 259 TL'den ön siparişe açılmış durumda. Fakat Türk oyuncuları üzecek bir detay mevcut.

Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Valhalla, yer alan ibarelere göre Türkçe dil desteğine sahip olmayacak. Bu da biz Türk oyuncular için gayet üzücü bir durum. Fakat oyun yine de gayet güzel gözüküyor.

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