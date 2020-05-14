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Assassin’s Creed Valhalla XSX’te 30 FPS çalışacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.05.2020 12:22 | Son Güncelleme

Ubisoft’un damızlık inek gibi sağmaya devam ettiği Assassin’s Creed serisine bu yıl yeni oyun eklenecek. Assassin’s Creed Valhalla ismini taşıyacak olan ve Viking döneminde geçecek olan yeni oyun, PC, PlayStation 4 ve Xbox One‘ın yanı sıra, yeni nesil oyun konsolları PlayStation 5 ve Xbox Series X için de çıkışını gerçekleştirecek.

Assassin’s Creed Valhalla XSX’te 30 FPS çalışacak

Xbox Series X‘te akıllı teslimat özelliğine sahip olacak oyunu, Xbox One’da satın alanlar hiç bir ücret ödemeden XSX’te oynamaya devam edebilecek. Yeni nesil oyun konsolları için yapılan duyurularada; 4K 60 FPS garantisi verilmiş hatta Full HD‘de 120 FPS‘in bile alınabileceği söylenmişti. Ancak bugün gelen haberler durumun hiç de öyle olmadığını gözler önüne seriyor.

VALHALLA 30 FPS'TE ÇALIŞACAK DEDİ, KAFALAR KARIŞTI

Ubisoft yetkilisinin Eurogamer‘a verdiği röportajda AC: Valhalla’nın minimumda 30 FPS çalışacağı belirtildi. 4K çözünürlükte yüksek detaylar sunacak olan oyunun minimumda 30 FPS çalışacak denmesi kafaları karıştırdı. 60 FPS’i konsolda göremeyecek olan AC: Valhalla, yeni nesilin en balon oyunu olacak gibi görünüyor.

Hatırlarsanız Ubisoft, PS4 ve XB1’a geçiş döneminde çıkardığı AC: Unity oyunu ile de bocalamış ve optimizasyon sorunları yaşamıştı. Muhtemelen bu 30 FPS olayı tamamen Ubisoft’tan kaynaklanacak.

Ubisoft yetkilisinin Eurogamer‘a yaptığı talihsiz açıklamanın tam metnine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

“Ubisoft her zaman yeni teknolojileri keşfetmeye ve yeni konsolların mümkün olan en kapsamlı deneyimi sunma yeteneklerinden yararlanmaya kararlıdır. Bu yüzden Assassin’s Creed Valhalla’yı Xbox Series X’e getirmek için Microsoft ile işbirliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. Şu anda, Assassin’s Creed Valhalla’nın en az 30 FPS çalışacağını garanti edebiliriz. Assassin’s Creed Valhalla, daha hızlı yükleme sürelerinden faydalanarak oyuncuların vakit kaybetmeden tarihe ve dünyaya giriş yapmaları sağlanacak. Xbox Series X’te, Assassin’s Creed Valhalla’nın gelişmiş grafiklere sahip ve muhteşem 4K çözünürlükte oluşturduğumuz güzel dünyayı göstermek için sabırsızlanıyoruz. Yakında AC: Valhalla hakkında size daha fazla şey göstereceğiz. Bu yüzden yakında daha fazla bilgi için bizi izlemeye devam edin!“

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