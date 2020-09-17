Assassin’s Creed ve Splinter Cell, Oculus platformuna geliyor

VR için AC ve Tom Clancy’s Splinter Cell oyun geliştirmeleri, Ubisoft Reflections, Ubisoft Düsseldorf ve Ubisoft Mumbai işbirliği ile Ubisoft’un Red Storm Entertainment stüdyosu tarafından yürütülecektir. Her iki oyun özellikle Oculus platformu için sıfırdan oluşturulacak ve her biri hayranların bildiği ve sevdiği kendi özgün unsurlarını içerecek.

Ubisoft bu gelişen sektörde yenilikler yapmaya, Assassin’s Creed ve Tom Clancy’s Splinter Cell’i sanal gerçekliğe taşıyarak devam ediyor. Yeni teknolojilerin öncüsü olan Ubisoft, tümü Oculus platformunda bulunan Eagle Flight, Werewolves Within ve Star Trek Bridge Crew gibi oyunlarla 2016’dan beri sanal gerçeklik deneyimleri geliştiriyor.

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