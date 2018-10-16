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Associated Press ajansından delil iddiası

16.10.2018 17:20 | Son Güncelleme

AP bir Türk yetkiliye dayanarak verdiği haberinde Kaşıkçı’nın öldürüldüğüne dair delil bulunduğunu bildirdi

Associated Press ajansından delil iddiası

AP bir Türk yetkiliye dayanarak verdiği haberinde Kaşıkçı’nın öldürüldüğüne dair delil bulunduğunu bildirdi

PARTNERTürkiye'de 5'inci kez görüldü!Türkiye'de 5'inci kez görüldü!
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