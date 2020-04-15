Associated Press: Çin kilit 6 günde pandemiye karşı halkı uyarmadı

Associated Press (AP) haber ajansı, isimsiz bir kaynak tarafından gönderilen belgelere dayandırarak, "Çin, kilit 6 günde pandemiye karşı halkı uyarmadı" başlıklı haber yayımladı. Haberde, Çinli yetkililerin, 14 Ocak'ta "virüsün ciddi bir pandemi haline gelebileceği" uyarısı yapmasına rağmen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in halkı uyarmak için 20 Ocak'a kadar beklediğine işaret edilerek, "Elimize geçen belgeler ve geriye dönük değerlendirmeler yapan uzmanların görüşlerine göre, Çin yönetiminin yaklaşık 1 haftalık sessizliği boyunca, 3 bin kişi enfekte olmuştu." ifadesi kullanıldı. YENİ YIL KUTLAMALARI VİRÜSÜN YAYILMASINA KAPI ARALADI AP'nin haberine göre aynı dönemde Çin Yeni Yılı kutlamaları nedeniyle seyahat eden ve toplu kutlamalara katılan on binlerce kişinin virüsün yayılmasında katkısı var. Pekin yönetiminin kayıtlarına geçmemesine rağmen 5-17 Ocak tarihlerinde sadece Vuhan'da değil Çin genelinde yüzlerce kişinin hastalandığı da AP'ye gönderilen belgelerde görülüyor. Uzmanlar, Çin yönetiminin, bazı doktorlara "dedikodu yaymak" suçlamasıyla verdiği cezaların ardından, Vuhan'daki doktorların durumu konuşmaktan çekinmiş olabileceğine işaret ederek, "Çin'in bilgi paylaşımı konusunda sert kontrolü, bürokratik engeller, emir-komuta zincirinde kötü haberleri yaymaya yönelik isteksizlik erken uyarıların yapılmasının önüne geçti." ifadesini kullandı.

TAYLAND'IN UYARISIYLA ÇİNLİ YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ Ancak, 13 Ocak'ta Çin dışında ilk vakanın görüldüğü yer olan Tayland'ın salgın ihtimalini ciddiye alarak uyarılar yapması üzerine Çinli yetkililer harekete geçti. Halka herhangi bir açıklama yapılmasa da Çin yönetimi vakaların bulunması için sağlık yetkililerine test ve gözlemleme talimatları verdi. "2003'TEKİ SARS SALGININDAN BU YANA EN CİDDİ DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ" Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Ma Xiaowei'in 14 Ocak'ta sağlık yetkileri ile yaptığı telekonferansın notları da ele geçirildi. Notlara göre, Ma telekonferansta, "Salgın durumu çok ciddi ve karmaşık, 2003'teki Sars salgınından bu yana en ciddi durumla karşı karşıyayız ve virüs halkı etkileyen bir sağlık olayına dönüşüyor." uyarısı yaptı. Ayrıca söz konusu notlarda, vakaların bazı alanlarda topluca görülmesinin virüsün insandan insana bulaşıyor olabileceği ihtimalini desteklediği ve yetkililerin muhtemel bir salgın için hazır olması gerektiği vurgulandı. "6 GÜN ÖNCE YAPILAN BİR UYARI İLE VUHAN SAĞLIK SİSTEMİNİN ÇÖKMESİ ENGELLENEBİLİRDİ"