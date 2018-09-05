Assos için hedef UNESCO kalıcı listesi

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Antik Çağ'ın en önemli liman kentlerinden biri olan, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü sınırları içindeki Assos Antik Kenti, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Assos Antik Kenti Kazı Heyeti ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin geçen yıl UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındığını söyledi.

Arslan, aslında UNESCO listesine girebilmek için 2014 yılında başvurduklarını belirterek, "Ancak o zaman yerel güçlerden pek destek bulamamıştık. 2017 yılında ise gerek milletvekillerimizden gerek İl Kültür ve Turizm Müdürümüzün destekleriyle, valiliğimizle bu aşama sonuçlandı." dedi.

"Neden Assos UNESCO Dünya Geçici Listesine girmeli?" sorusuna üç kriterle cevap verdiklerini dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"Bunlardan biri akropol üzerindeki Athena Tapınağı çünkü bu tapınak Anadolu'da milattan önce 6. yüzyıl dediğimiz dönemden Dor düzeni tek örnek. O yüzden ünik bir eser. Assos aslında bu tek kriterle girebilirdi. İkinci olarak kentte tarihe mal olmuş kişilerin yaşamış olması bu kriterler için önemli. Bu kriterle de geçici listeye girilebilir. Platon'un öğrencileri, başta Aristoteles olmak üzere Assos'ta 3 yıl yaşamış olmaları ve burada faaliyet göstermelerini önemli bir olay olarak belirledik ve bunu böyle sunduk. Üçüncü kriterimiz de Assos Anadolu'daki ya da dünyadaki en iyi korunmuş örnek. Bunu bizden önceki araştırmacılar sık sık vurgulamış çünkü Assos ilk kurulduğu bronz çağında tabii küçük bir yerleşme var. Arkaik döneminden itibaren bir kent haline geliyor."