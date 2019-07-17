Assos, kaçak göçmenlerden kalan çöplerden temizleniyor

İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)- İSTANBUL'dan gelen Genç İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı(İHH) üyeleri, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale(Assos) köyünden başlayan 120 kilometrelik 'Troya Kültür Rotası' yolu üzerinde, kaçak göçmenlerin kullandıkları alanlardaki çöpleri temizlemeye başladı. 65 genç, 2 gün boyunca 'Troya Kültür Rotası' yolunu temizlemek için çalışacak.

Genç İHH İstanbul Sosyal Faaliyetler Sorumlusu Muhammet İkbal Işık, Yenişafak Gazetesi Yazarı Kemal Öztürk’ün 'Kültür Yolunda Şaşırtıcı Bir Dram' başlıklı köşe yazısından etkilenerek, bölge için sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını söyledi. Ayvacık sahillerinin, göçmenlerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçış öncesinde konaklama alanı olarak kullanıldığına dikkat çeken Işık, şunları söyledi:

"Buraya 65 kişiden oluşan liseli ve üniversiteli gönüllü arkadaşlarımızla geldik. Amacımız bu arkadaşlarımıza mültecilerin nasıl bir yaşam sürdüğünü ve bazı insanların zorlu bir hayat yaşadığını göstermek. Buraları gösterirken de iki gün boyunca, bölgede çevre temizliği yapacağız. Arkadaşlarımız, buradan çıkan bazı eşyaları görünce duygusal anlar yaşıyor. Çok sayıda çocuk ayakkabısı, bebek oyuncağı, battaniye bulunuyor. Bunlar mültecilerden kalan eşyalar. Bu mülteciler buradan şişme zodyaklarla ölüm yolculuğuna çıkıyor. Buna dikkat çekmek, böyle bir sorunun olduğunu göstermek ve aynı zamanda da çevremizi temizleyerek farkındalık yaratmak istiyoruz."

Bölgedeki çalışmalara katılan ve gençlere teşekkür eden Behramkale Köyü Muhtarı Numan Türkay da, “Bölgemiz bildiğiniz gibi göçmen kaçakçılarının çokça kullandığı yerlerden bir tanesi. Bu sosyal projeyi başlatan ve destek verenlere teşekkür ediyorum. Biz de zaman zaman böyle çalışmalar yapıyoruz. Temennimiz bir daha böyle bir çevre katliamının olmamasıdır” dedi.

Etkinliğe Yenişafak Gazetesi Yazarı Kemal Öztürk de katılarak, 65 gönüllü İHH genci ile birlikte bölgede çöp toplayıp, projeye destek verdi.