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  4. Assos'ta bulundu! Çocuk mezarlarına konuluyormuş... Tam 2 bin yıllık

Assos'ta bulundu! Çocuk mezarlarına konuluyormuş... Tam 2 bin yıllık

18.10.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de bulunan Assos Ören Yeri'nde devam eden kazı çalışmalarında yeni bir buluş yapıldı. Ayazma Kilisesi çevresinde, Roma dönemine ait pişmiş topraktan yapıldığı belirtilen, günlük hayatta çocuk oyuncağı olan ve hediye olarak çocuk mezarlarına da konulan 2 bin yıllık düdük bulundu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 7 bin yıllık Assos Ören Yeri'ndeki kazılar Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Arslan başkanlığında 25 kişilik ekip devam ediyor. Assos Ören Yeri’nde bu yıl Hellenistik Çağ'da inşa edilen Agora ve Gymnasium Bizans Dönemi Ksenedochion (Misafirhane) yapılarında kazı çalışmalarına devam edildi. Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu ve İÇDAŞ tarafından destekleniyor. Kazılarda, çeşitli üniversitelerden akademisyen ve öğrenciler yer alıyor.

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2 BİN YILLIK DÜDÜK BULUNDU

Assos Ören Yeri’nde Ayazma Kilisesi çevresinde yüzeyde ele geçen pişmiş topraktan yapılmış kuş figürü bulundu. Kazı ekibi tarafından yapılan incelemede topraktan yapılmış kuş figürünün Roma dönemine ait pişmiş topraktan yapılmış, günlük hayatta çocuk oyuncağı olan ve çocuk mezarlarına konulan düdük olduğu tespit edildi. Roma dönemine ait düdüğün 2 bin yıllık olduğu değerlendiriliyor.

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ÇOCUK OYUNCAĞI OLARAK KULLANILIYORDU

Ayazma Kilisesinde bulunan kuş figürü şeklinde düdüğün Roma veya öncesine ait olduğunu düşündüklerini belirten Assos Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, "Ayazma Kilisesi çevresinde yüzeyde ele geçen pişmiş topraktan yapılmış kuş figürünün bir düdük olduğu anlaşılmıştır. Bu tür objeler çocuk oyuncağı olarak antik çağda kullanılmış ve özellikle çocuk mezarlarına hediye olarak bırakılmıştır. Hala düdük işlevini gören bu objenin Klasik Çağdan Roma Çağı’na kadar kullanıldıkları bilinmektedir. Elimizdeki bu objenin buluntu katmanları bilinmediği için kesin bir tarih vermek mümkün değildir. Ancak bunun Roma veya öncesine ait olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.

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Kazı Başkanı Arslan, Assos kazılarının ülkede 12 ay boyunca devam eden kazılar grubunda yer aldığını, çalışmaların kazı, onarım, restorasyon ve belgeleme olmak üzere iklim koşulları da göz önüne alınarak planlandığını da ifade etti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
tarihi eser Assos
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