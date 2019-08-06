Assos’ta sahil boyunca sıralanan karavanlara tepki!

Bölgenin önemli turizm merkezlerinden olan Kadırga Koyu, son zamanlarda karavancıların gözdesi oldu. Koyda sahil boyunca park edilmiş karavanlar ise, bölge halkının yanı sıra, otel sahipleri ile yerli ve yabancı turistlerin de tepkisini çekiyor. Bölge esnafı, karavanların görüntü kirliliği ve plajlara geçişlerde engel yarattığını söyledi.

'PLAJI TAMAMEN GASP ETMİŞ DURUMDA'



Kadırga Koyu’nda sahili tamamen karavanların gasp ettiğini ifade eden Assos Otelciler Derneği Başkanı Bayram Erten, "Burada karavanlar plajı tamamen gasp etmiş durumda. Bazı karavanlar yol üzerine bile duruyor. Kötü bir görüntü oluşturuyor. Trafiğin bile aksadığı oluyor. Plaj kısmında bu karavanların olması doğru değil. Önümüzde Kurban Bayramı var. Zaten bayramda bu bölge çok yoğun oluyor, trafik inanılmaz yoğunlaşıyor. Şu an bu koyda 100’ün üstünde karavan var. Gelen ziyaretçiler karavanını kamping alanlarına değil de plaj kısmına koyuyor ve plajı kapatıyorlar. Neredeyse 2 karavan arasından plaja geçmeye bile yer kalmıyor bazı bölgelerde. Bunun yanında otellerimize gelen müşteriler de bu durumdan rahatsız oluyor" dedi.