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Assos’ta sahil boyunca sıralanan karavanlara tepki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 17:41 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Kadırga Koyunda sahil boyunca sıralanan karavanlar, otelcilerin ve tatilcilerin tepkisine neden oldu. Bölge esnafı, karavanların görüntü kirliliği ve plajlara geçişlerde engel yarattığını söyledi.

Bölgenin önemli turizm merkezlerinden olan Kadırga Koyu, son zamanlarda karavancıların gözdesi oldu. Koyda sahil boyunca park edilmiş karavanlar ise, bölge halkının yanı sıra, otel sahipleri ile yerli ve yabancı turistlerin de tepkisini çekiyor. Bölge esnafı, karavanların görüntü kirliliği ve plajlara geçişlerde engel yarattığını söyledi.

'PLAJI TAMAMEN GASP ETMİŞ DURUMDA'

Kadırga Koyu’nda sahili tamamen karavanların gasp ettiğini ifade eden Assos Otelciler Derneği Başkanı Bayram Erten, "Burada karavanlar plajı tamamen gasp etmiş durumda. Bazı karavanlar yol üzerine bile duruyor. Kötü bir görüntü oluşturuyor. Trafiğin bile aksadığı oluyor. Plaj kısmında bu karavanların olması doğru değil. Önümüzde Kurban Bayramı var. Zaten bayramda bu bölge çok yoğun oluyor, trafik inanılmaz yoğunlaşıyor. Şu an bu koyda 100’ün üstünde karavan var. Gelen ziyaretçiler karavanını kamping alanlarına değil de plaj kısmına koyuyor ve plajı kapatıyorlar. Neredeyse 2 karavan arasından plaja geçmeye bile yer kalmıyor bazı bölgelerde. Bunun yanında otellerimize gelen müşteriler de bu durumdan rahatsız oluyor" dedi.

'TURİZME BÜYÜK ZARARI VAR'

Bölgede 40 yıldır otel işletmeciliği yaptığını söyleyen Erten, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir an önce karavanların daha uygun bir yere kaldırılmasını istiyoruz. Bu karavanların kamp alanlarına yönlendirilmesi lazım. Valimiz ve kaymakamımızın bu olaya el atmasını istiyoruz. Haftalarca, aylarca burada kalan karavanlar var. Turizme de büyük zararı var. Otellere gelen turistler de bu karavanlar yüzünden denizi bile seyredemiyor çünkü plaja giden alanı komple kaplamış durumdalar. Şu an bu olay büyük problem. Kanunen de bu karavanların bu şekilde plajı kaplaması yanlış. Burası kamuya ait deyip, buradan ayrılmıyorlar. Bu karavanların kanunen de kamp alanlarına yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz."

'KÖTÜ BİR GÖRÜNTÜ OLUŞTURUYOR'

İstanbul'dan Assos'a tatile gelen Daniel Antikacıoğlu ise karavanlardan rahatsızlık duyduğunu söyleyerek, "30 yıldır Assos’a geliyorum. Buranın daimi müşterisiyim. 30 yıldır da böyle bir şeyle karşılaşmadım. Çin seddi gibi bu karavanlar plaja giden yola dizildi. Bu yüzden denize bile ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Ayrıca burada kötü bir görüntü oluşturuyor. Bazı turistler de bu durumdan dolayı buradan kaçıyor. Buraya bu karavanların park edilmesi doğru değil, kamp alanlarına gitmeleri gerekiyor ama bunu dinleyen yok. Bu olayın hem bizler için hem de otel işletmecileri için bir an önce çözülmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Assos karavan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bırakın bu işleri üç kuruş daha fazla kazanabilmek için görüntü kirliliği de dersiniz, usulsüzlük te. Az empati kurun.
burada karavan koyanların suçlu olup olmadığını bilmiyorum ,kaldırmaları gerekir yorumlarına ve otelcilerin; ''Kanunen de bu karavanların bu şekilde plajı kaplaması yanlış'' ifadeleri için şunu diyebilirim: kanuna uygun olarak işlettiğiniz otelin adresini verin de turizme katkımız olsun!
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