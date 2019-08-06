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Assos’ta otelcilerin karavan tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 14:17 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Ayvacık ilçesine bağlı Assos’un Kadırga Plajı karavanların akınına uğruyor.

Assos’ta otelcilerin karavan tepkisi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Ayvacık ilçesine bağlı Assos’un Kadırga Plajı karavanların akınına uğruyor. Kadırga Koyu’na yerleşen onlarca karavana bölgedeki otel işletmecileri tepki gösterdi.
Assos’un Kadırga Koyu’na gelen onlarca turistin bölgedeki plajları işgal ettiklerini ifade eden Assos Otelciler Derneği Başkanı Bayram Erten, “Kadırga Koyu’nun plaj kısmına yerleşen karavanlar nedeniyle bölgedeki oteller zor zamanlar geçiriyor. Bu bölgedeki otellerin önüne kadar karavanını durduran tatilciler yüzünden otellerimizde kalan turistler sıkıntı yaşıyor. Sahile ulaşmakta bile zaman zaman zorluk çekiyorlar çünkü bu karavanlar yolun plaj kısmına park etmiş durumdalar. Biz karavanlar için sıkıntı yaşıyoruz. Buradaki karavanlar araçlarını plaj kısmına değil de yolun diğer tarafına durdursa bir sıkıntı kalmaz ama bunu yapmıyorlar. Burada turizm sezonu zaten kısa sürüyor. Bir de üstüne plaj kısmına durduran karavanlar da eklenince turizmimiz de bundan olumsuz etkileniyor. Burada birçok kamping alanı, karavan alanı var. Buralara durdurabilirler ama yapmıyorlar. Bazı otellerin ve günü birlik işletmelerin plaj ile olan bağlantısı bile bu karavanlar yüzünden kesiliyor çünkü plaj kısmına paralel olarak araçlarını durduruyor. Yetkililerden bir an önce bu sorunun ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Burada hoş bir görüntü var. 100’ü aşkın karavan bu bölgeye yerleşti. Otellerimize gelen yerli ve yabancı turistler de bu durumdan olan rahatsızlığını bize bildiriyor” dedi.
Bölgede otel işletmeciliği yapan Hüseyin Atmaca isimli bir vatandaş ise bu karavanların daha uygun bir yere park etmesi gerektiğini ifade ederek, “Burada bir çok alan var oraya park edebilirler ama yapmıyorlar. Kimseyi de dinlemiyorlar. Bu araçların burada durması çoğu oteli etkiliyor çünkü müşteriler bu karavanlar yüzünden plaja çevrelerinden dolaşarak gidebiliyor. Ayrıca burada aylarca kalan karavanlar var. O zaman herkes karavan alsın, istediği yere park etsin. Sahile insin, orada dursun. Böyle bir şey olabilir mi? Bu karavanların bayram öncesinde mutlaka daha uygun bir yere park etmesi gerekiyor. Yetkilerden yardım bekliyoruz” dedi.

Assos’ta otelcilerin karavan tepkisi

Assos’ta otelcilerin karavan tepkisi

Assos’ta otelcilerin karavan tepkisi

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