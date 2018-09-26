AŞT yeni sezonda 21 oyun sahneleyecek

Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) yeni sezon için perdelerini 12 Ekim'de "Huysuz" oyunu ile açacak.
AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, yaptığı yazılı açıklamada, AŞT'nin 2018-2019 sezonuna 12 Ekim'de Mall Of Antalya sahnesinde "Huysuz" adlı oyunla başlayacağını bildirdi.
Geçen sezon salonların tadilata girmesiyle Mall Of Antalya sahnesinde oyunlarını kapalı gişe oynadıklarını belirten Özgür, "Seyircilerimizin alışık olduğu mekanların dışında bir salonda oynayacak olmamız bizi biraz korkutuyordu. Seyircimizin şehrin biraz dışında kalan salona ulaşımı konusunda tereddütlerimiz vardı ama hiç düşündüğümüz gibi olmadı. Bütün oyunlarımız kapalı gişe oynadı. Antalyalı tiyatroseverlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
AŞT'yi bir repertuvar tiyatrosuna dönüştürdüklerini anlatan Özgür, şu bilgileri verdi:
"Biz artık oyun kaldırmıyoruz. Oyunların seyircileri kaybolmaz. Bu yıl 21 oyunumuz olacak ve her yıl oyun sayımız artarak devam edecek. 2018-2019 sezonu sonlarına doğru elimizde 5 farklı sahne olacak. Bu sahnelerde her akşam oyunlar sahnelenecek. O yüzden repertuvarımızın zengin olması gerekiyor."
Dünya tiyatrosu olma ve bir ekol oluşturma konularında hedefleri bulunduğunu aktaran Özgür, bu yıl oynanacak beş oyunun tamamının tekstleri, dekoru, kostümü ve tüm yaratım sürecinin AŞT'ye ait olduğunu vurguladı.
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