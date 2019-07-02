HABER

Astana Finans Günleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 10:05 | Son Güncelleme

Astana Finans Günleri kapsamında Astana Uluslararası Finans Merkezi'nin mahkeme binası ve Uluslararası Tahkim Merkezi açıldı - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev: - "Astana Uluslararası Finans Merkezi, önde gelen uluslararası finans merkezleri örneğindeki gibi kuruldu ve bölgenin amiral gemisi haline gelmeli"

NUR SULTAN (AA) - Astana Finans Günleri etkinliğinin ikinci gününde Astana Uluslararası Finans Merkezi (AIFC) mahkeme binası ve Uluslararası Tahkim Merkezi'nın açılışı yapıldı.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da EXPO 2017 fuar alanındaki açılış törenine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başbakan Askar Mamin'in yanı sıra AIFC mahkemesi hakimleri ve davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, törende yaptığı konuşmada, geçen yıl faaliyete başlayan AIFC'ye olan yatırımcı ilgisinin önemine işaret ederek, "Bugün, dünya yatırımcılarının güvendiği haklar temelinde faaliyet gösteren AIFC mahkemesi ve Uluslararası Tahkim Merkezi'ni açtık." dedi.

Tokayev, AIFC'nin, önde gelen uluslararası finans merkezleri örneğindeki gibi kurulduğunu ve bölgenin amiral gemisi haline gelmesi gerektiğini söyledi.

- "Bölgedeki en iyi finans platformu ve eşsiz yatırım ortamını oluşturmak istiyoruz"

AIFC Yöneticisi Kayrat Kelimbetov da esnekliği nedeniyle ortak hukuku seçtiklerini aktararak, "Ortak hukuk; piyasa gereksinimlerine hızlı bir şekilde adapte oluyor ve yatırımcılara, mahkeme kararlarının alınmasında adaletle tarafsızlığı garanti ediyor. Böylece bölgedeki en iyi finans platformu ve eşsiz yatırım ortamını oluşturmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

AIFC Mahkemesi Başkanı Lord Woolf ise ortak hukuka dayalı yargı sisteminin oluşturulmasının, Kazakistan'ın büyük başarısı olduğunu vurgulayarak, mahkeme ve Uluslararası Tahkim Merkezi'nin ileri teknolojilerle donatılmış modern bir binada yer alacağını bildirdi.

Geçen yıl faaliyete başlayan AIFC, uluslararası düzeyde finansal hizmetler vermeyi, farklı alanlara yabancı yatırımı çekmeyi hedefliyor.

Performans denilince akla ilk o geliyor!Performans denilince akla ilk o geliyor!
TİKA’dan Gürcü kamu görevlilerine eğitim desteğiTİKA’dan Gürcü kamu görevlilerine eğitim desteği
Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ne geri sayım başladıUluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ne geri sayım başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Astana Finans Günleri etkinliği Astana Uluslararası Finans Merkezi Astana Uluslararası Finans Merkezi (AIFC) Tahkim Merkezii

En Çok Okunan Haberler

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

Savunma sanayinde Çin sinyali! Erdoğan böyle çağrı yaptı!

Savunma sanayinde Çin sinyali! Erdoğan böyle çağrı yaptı!

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağaçların çevrelediği fener denizden giderek uzaklaşıyor

Deniz feneri kıyıdan giderek uzaklaşıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Doğum bildirim sistemi ile kimlik belgesi işlemleri 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan işten çıkarma haberleriyle ilgili açıklama

Belediyeden işten çıkarma haberleriyle ilgili flaş açıklama

Kargo kolilerinden binlerce kaçak havai fişek çıktı

Kargo kolilerinden binlerce kaçak havai fişek çıktı

Son dakika! Jandarma'dan üç ilde operasyon: Uzi suikast silahı ele geçirildi

Üç ilde operasyon! Suikast silahı ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.