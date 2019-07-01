HABER

Astana Finans Günleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 10:33 | Son Güncelleme

Astana Uluslararası Finans Merkezi tarafından düzenlenen etkinlik, ilk gününde 3 farklı toplantıya ev sahipliği yaptı

NUR SULTAN (AA) - Astana Finans Günleri (Astana Finance Days), Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yuvarlak masa toplantıları, panel ve seminerle başladı.

Astana Uluslararası Finans Merkezi (AIFC) tarafından düzenlenen etkinlik, ilk gününde 3 farklı toplantıya ev sahipliği yaptı. Astana Finans Günleri'nin bu yılki ilk etkinliği, "Avrasya ve Gelişmekte olan pazarlar: Ticaret, yatırım, tecrübe paylaşımı" konulu yuvarlak masa toplantısı oldu.

AIFC temsilcileri, uluslararası uzmanlar, iş adamları ve yabancı ülke büyükelçilerinin katıldığı yuvarlak masa toplantısında, Avrasya bölgesindeki ticaret, yatırım ve tecrübe paylaşımı alanındaki güncel konular ele alınıyor.

"AIFC: Petrol ve doğal gaz sanayisi için yeni imkanlar" temalı panelle devam eden "Astana Finans Günleri" etkinliğinin ilk günü "Yönetime pragmatik yaklaşım" konulu seminerle sona erecek.

Dört gün sürecek olan etkinlik çerçevesinde yarın AIFC ve Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin resmi açılışı yapılacak, ayrıca AIFC'nin kilit organları yönetim kurulu toplantılarını gerçekleştirecek.

Etkinlik perşembe günü yapılacak AIFC Uluslararası Konseyi 2. oturumuyla perşembe günü sona erecek.

AIFC tarafından geçen yıl başlatılan "Astana Finans Günleri" etkinliği, bölgesel ve dünya mali piyasasını etkileyecek yeni çağrılara dikkati çekmeyi ve yeni fikirler önermeyi hedefliyor.

PARTNERÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattıÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattı
Yavru yaban domuzunu düştüğü kuyudan itfaiye kurtardıYavru yaban domuzunu düştüğü kuyudan itfaiye kurtardı
Tokat'ta gergedan böceği bulunduTokat'ta gergedan böceği bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Astana Finans Günleri

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

23 Haziran sonrası istifa krizi! Art arda duyurdular

23 Haziran sonrası istifa krizi! Art arda duyurdular

Survivor Yunanistan şampiyonu belli oldu!

Survivor Yunanistan şampiyonu belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

KKTC'de korkutan patlama!

KKTC'de korkutan patlama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ile Bulgaristan sınırına köprü kuruluyor

Çalışmalar tamamlandı! Yeni proje geliyor

Duyan inanamıyor! Herkes Erzurum'daki gizemli yolun sırrını çözmeye geliyor

Duyan inanamıyor! Herkes gizemli yolun sırrını çözmeye geliyor

Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı!

Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı!

Tuzla'da araç muayane istasyonunda kavga!

Yumruklar havada uçuştu! Elektroşok cihazıyla saldırdı

Kemaliye’de kapı tokmaklarının sırrı

O ilçeye özel üretiliyordu! 120 yıl sonra ilk kez...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden motosikletiyle tek teker geçmişti! Emniyet duyurdu: Yakalandı

Emniyet duyurdu! Yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.