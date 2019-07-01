Astana Finans Günleri başladı

NUR SULTAN (AA) - Astana Finans Günleri (Astana Finance Days), Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yuvarlak masa toplantıları, panel ve seminerle başladı.

Astana Uluslararası Finans Merkezi (AIFC) tarafından düzenlenen etkinlik, ilk gününde 3 farklı toplantıya ev sahipliği yaptı. Astana Finans Günleri'nin bu yılki ilk etkinliği, "Avrasya ve Gelişmekte olan pazarlar: Ticaret, yatırım, tecrübe paylaşımı" konulu yuvarlak masa toplantısı oldu.

AIFC temsilcileri, uluslararası uzmanlar, iş adamları ve yabancı ülke büyükelçilerinin katıldığı yuvarlak masa toplantısında, Avrasya bölgesindeki ticaret, yatırım ve tecrübe paylaşımı alanındaki güncel konular ele alınıyor.

"AIFC: Petrol ve doğal gaz sanayisi için yeni imkanlar" temalı panelle devam eden "Astana Finans Günleri" etkinliğinin ilk günü "Yönetime pragmatik yaklaşım" konulu seminerle sona erecek.

Dört gün sürecek olan etkinlik çerçevesinde yarın AIFC ve Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin resmi açılışı yapılacak, ayrıca AIFC'nin kilit organları yönetim kurulu toplantılarını gerçekleştirecek.

Etkinlik perşembe günü yapılacak AIFC Uluslararası Konseyi 2. oturumuyla perşembe günü sona erecek.

AIFC tarafından geçen yıl başlatılan "Astana Finans Günleri" etkinliği, bölgesel ve dünya mali piyasasını etkileyecek yeni çağrılara dikkati çekmeyi ve yeni fikirler önermeyi hedefliyor.

